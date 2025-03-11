Семья ученого сочла причиной его смерти безумную рабочую нагрузку

В Китае в возрасте 47 лет умер заслуженный профессор Чжэцзянского университета Лю Юнфэн. Его семья утверждает, что ученый умер из-за «безумной» рабочей нагрузки, пишет South China Morning Post.

Согласно некрологу, опубликованному в китайских социальных сетях университетской школой материаловедения и инженерии, ученый умер 5 марта. До этого, в конце января, он перенес кровоизлияние в мозг.

«Профессор Лю был трудолюбивым, преданным своему делу и строгим наставником, который руководил аспирантами, докторантами и магистрантами. Он внес значительный вклад в подготовку талантливых специалистов в области изучения новых энергетических материалов», — говорилось в некрологе.

Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» Общество 6 минут чтения

9 марта в социальных сетях появилось открытое письмо жены ученого, в котором она рассказала о «шокирующих, почти безумных» подробностях рабочей нагрузки мужчины. В письме были приведены расчеты количества часов, которые он отработал с марта 2024 года по 20 января 2025-го.

Согласно опубликованной информации, почти за год Лю переработал 136 дней. В течение 277 дней ученый ездил по рабочим делам или уходил с работы не раньше 9 часов вечера, говорится в письме.

«Он устроился в Чжэцзянский университет, чтобы заниматься преподаванием и исследованиями еще в 2007 году. С того момента, на протяжении целых 18 лет, он работал в таком интенсивном темпе», — говорится в письме.

Семья Лю призвала справедливо оценить его усилия на работе и потребовала внимательного отношения к молодым исследователям, «которые день и ночь упорно трудятся на передовой».

«Мы искренне надеемся, что университеты и общество обратят внимание на эту группу людей и создадут эффективную систему защиты их здоровья, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий», — заявили они.

Хотят ли военные завершения войны? Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее Политика 5 минут чтения

На сайте университета говорится, что Лю работал или завершил работу над 21 исследовательским проектом национального уровня по линии различных министерств. Он получил 48 патентов, в том числе два международных, и опубликовал более 230 статей в известных научных журналах.

Согласно статье, опубликованной в 2022 году в журнале Science and Technology Talents of China, продолжительный рабочий день является основной причиной проблем с физическим и психическим здоровьем среди ученых. Опрос, проведенный среди более 15 тысяч исследователей по всему Китаю, показал, что более 60% респондентов связывают свою работу с постоянным стрессом.



