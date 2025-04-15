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Мир

США отказались осудить ракетный удар России по Сумам

2 минуты чтения 16:15

США не поддержали совместное заявление стран G7, осуждающее воскресный российский удар по украинскому городу Сумы, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. 

Собеседники агентства отметили, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила союзникам, что не может подписать заявление с осуждением нападения, так как «пытается сохранить пространство для переговоров о мире» с Москвой.

В свою очередь, представитель Канады, страна в этом году председательствует в G7, пояснил, что без США принять это заявление будет невозможно. 

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В черновиках совместного заявления стран-участниц G7, с которыми ознакомился Bloomberg, говорилось, что ракетный удар по Сумам является доказательством того, что Россия намерена продолжать войну. 

Накануне президент США Дональд Трамп, комментируя удар по Сумам, в результате чего погибли 35 человек, более 120 — получили ранения, назвал его ужасным, но оправдал действия российской армии. «Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война — это ужасно», — сказал он, общаясь с прессой на борту своего самолета. 

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Позже несколько советников и членов команды американского президента просили его занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю. В частности, спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио считают, что Владимир Путин пока не проявил подлинного интереса к прекращению войны. 

Однако спецпосланник президента Стив Уиткофф, который трижды приезжал в Россию и встречался с Путиным, уверен, что Россия готова к миру. Сам Трамп, как сообщается, также придерживается этой позиции. 

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