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Политика

Советники Трампа просят его занять более жесткую позицию по отношению к Москве

2 минуты чтения 08:18 | Обновлено: 08:19

Несколько советников и членов команды президента США Дональда Трампа советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к России, пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники. По их словам, Владимир Путин пока не проявил подлинного интереса к прекращению боевых действий.

Проявлять большую осторожность в отношениях с Кремлем, а также занять более жесткую позицию в переговорах о территориальных уступках со стороны Киева, как пишет издание, Трампу советуют спецпосланник по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио. 

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В то же время спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, который трижды приезжал в Россию и встречался с Путиным, убеждает Трампа, что Россия готова к миру и президент США, по данным WSJ, разделяет именно эту точку зрения. 

Уиткофф считает, что Россия и США успешно продвигаются в вопросе заключении сделки по Украине. В эфире телеканала Fox News он сказал, что улучшить отношения с Россией можно через «убедительные коммерческие возможности». Последний раз Уиткофф прилетал в Россию для встречи с Путиным в Санкт-Петербурге 11 апреля. До этого спецпосланник США был в Москве 11 февраля, а также 13 марта.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS сказал, что Трампу перед принятием каких-либо решений необходимо собственными глазами увидеть разрушения, причиненные Украине в ходе войны. Он назвал Трампа «сильным президентом сильной страны» и добавило, что тот должен быть на стороне Украины, а не занимать нейтральную позицию в этом вопросе. ​​После выхода этого интервью Трамп потребовал лишить телеканал лицензии. 

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