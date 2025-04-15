СМИ оценили возможную стоимость покупки Гренландии Соединенными Штатами

Стоимость острова Гренландия, в случае если США захотят его купить, может составить 2,2 миллиарда долларов. Об этом пишет американский журнал Newsweek, ссылаясь на результаты собственных подсчетов.

Издание поясняет, что рассчитало возможную стоимость острова, взяв за основу цену, которую Дании предлагал за него американский президент Гарри Трумэн в 1946 году. Тогда он пытался его купить за 100 миллионов долларов золотом. По данным издания, с учетом инфляции сегодня это было бы около 1,6 миллиарда долларов.

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Newsweek также напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа заявляла, что готова в случае вхождения Гренландии с состав Соединенных Штатов увеличить размер субсидий, который остров сейчас получает от Дании, до 600 миллионов долларов в год.

Президент США не раз заявлял, что намерен включить Гренландию в состав его страны. Он пояснял, что это необходимо для «обеспечения национальной безопасности» США. При этом он утверждал, что вхождение в состав Соединенных Штатов принесет жителям Гренландии богатство, а также обеспечит защиту острова от угроз, которые якобы исходят со стороны России и Китая.

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Так, в апреле стало известно, что ради присоединения Гренландии действующая администрация США рассматривает возможность выплаты каждому жителю острова суммы в размере 10 тысяч долларов США.

В свою очередь, власти Дании не раз категорически отвергали возможность становления Гренландии американской территорией, а ставший в этом году премьер-министром Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявлял, что «США не получат Гренландию».