СМИ: США захотели платить по 10 тысяч долларов каждому жителю Гренландии ради присоединения острова

Совет национальной безопасности Белого дома недавно направил инструкции нескольким подразделениям правительства относительно присоединения Гренландии. Все детали плана Дональда Трампа пока неизвестны, однако США будет делать упор на то, чтобы убедить жителей острова подать заявку на присоединение к США, а не на использование военной силы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников издания, администрация Трампа изучает возможности финансовых стимулов для жителей Гренландии, в частности заменить 600 миллионов долларов, которые Дания выплачивает острову в качестве субсидий, на выплаты в 10 тысяч долларов каждому жителю.

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Некоторые чиновники Трампа полагают, что эти расходы можно компенсировать за счет новых доходов от добычи природных ресурсов Гренландии, в том числе редкоземельных металлов, меди, золота, урана и нефти.

Кроме того, американские власти намерены запустить рекламную кампанию и продвигать идею присоединения в соцсетях, чтобы повлиять на общественное мнение. В кампании планируют упомянуть инуитов — этническую группу коренных народов Северной Америки.

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The New York Times отмечает, что некоторые советники Трампа уже начали публично высказываться о том, что Дания приложила мало усилий для защиты острова и что только США сможет уберечь его от посягательств России и Китая. В конце марта Трамп выложил на своей странице в соцсети Х видео, в котором говорилось, что во время Второй мировой войны на острове находились американские солдаты, защищавшие его после оккупации Дании немецкими восками. После войны США сохранили на острове свою военную базу.

В то же время аналитики, как пишет издание, утверждают, что США будет сложно получить прибыль от полезных ископаемых острова, а также убедить жителей страны в том, что присоединение Гренландии необходимо.