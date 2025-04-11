Годовалый ребенок проглотил пакетик со снюсом и попал в больницу

В Уфе госпитализировали годовалого мальчика, который проглотил пакетик со снюсом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Инцидент произошел 9 апреля. В тот день ребенок 2024 года рождения, который находится под временной опекой своей прабабушки, нашел в доме жевательный табак и проглотил его. По предварительным данным, снюс принес в дом «знакомый внучки женщины».

«Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит условия проживания ребенка, даст оценку работы органов опеки и попечительства, соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

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Отмечается, что ребенка доставили в местную больницу с отравлением. В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости сообщили, что в настоящее время ребенок стабильный, он находится в состоянии средней тяжести. «Угрозы его жизни нет», — сказали в ведомстве.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что днем 9 апреля к женщине, которая воспитывает пострадавшего ребенка, приехала ее внучка Ксения вместе со своим парнем. Сообщается, что Ксении нужно было сделать перевязку женщине, поэтому годовалого мальчика оставили вместе с ее парнем. Перед этим молодой человек выложил на комод упаковку жевательного табака. В результате один из пакетиков снюса упал на пол, и его подобрал мальчик, положив содержимое в рот, отмечает телеграм-канал.

По его данным, ребенка отвезли в больницу и положили в отделение реанимации. В настоящее время он находится под присмотром медиков.

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