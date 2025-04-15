Китай может догнать США по количеству людей с избыточным весом

Власти Китая запустили трехлетнюю кампанию по повышению осведомленности населения об ожирении, реагируя на резкий рост числа людей с избыточным весом, сообщает газета The Washington Post. Согласно оценке Национальной комиссии здравоохранения КНР, к 2030 году доля жителей страны с избыточным весом или ожирением достигнет 70 процентов и приблизится к доле жителей США с этими состояниями.

В разных провинциях Китая власти и предприниматели продвигают разные идеи по борьбе с избыточным весом, пишет WP. Чиновники обходят дворы с лекциями о рисках для здоровья, связанных с ожирением, а власти провинции Гуандун обязывают предприятия вводить обязательные перерывы для тренировок. Некоторые рестораны предлагают «облегченные» меню, а отели устанавливают весы в номерах. Китайские мессенджеры выпустили эмодзи на тему контроля веса.

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Заведующая кафедрой международного здравоохранения Джорджтаунского университета Дженнифер Буэй отметила, что государственный контроль за состоянием здоровья населения — «очень в стиле КНР». Буэй отметила, что правительство страны «играет роль “родителя” и использует политические и демографические движения для борьбы с «”социальным злом”».

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2018 году ожирение и избыточный вес были у 73 процентов американцев и 63 процентов британцев. А по данным китайских властей, в 2018 году избыточный вес и ожирение были у 51 процента китайцев.

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Национальный институт здравоохранения США объявил ожирение болезнью в 1998 году. WP отмечает, что тогда в Китае более серьезной проблемой было недоедание: 10 процентов населения страны сталкивались с голодом, а восемь процентов — с ожирением.

Ученые полагают, что к 2050 году половина населения планеты будет страдать от избыточного веса или ожирения, среди них — треть всех детей и такая же доля подростков. По данным исследователей, современные дети начали набирать вес быстрее, и вместе с глобальным трендом на увеличение веса людей это приведет к тому, что в середине века в мире будет четыре миллиарда человек с ожирением. На сегодняшний день больше половины всех людей с ожирением или избыточным весом проживает в восьми странах: в Китае, Индии, США, Бразилии, России, Мексике, Индонезии и Египте.