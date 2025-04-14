Названы самые загруженные аэропорты мира

Международный совет аэропортов (ACI) опубликовал рейтинг самых загруженных аэропортов в 2024 году. В совете отметили, что число путешественников в прошлом году превысило показатели допандемийного 2019 года на 3,8% и составило около 9,5 миллиардов пассажиров. Об этом сообщает CNN.

Первое место занял Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта в Джорджии. Он занимал первое место последние 27 лет за исключением 2020 года — тогда из-за сокращения пассажиропотока лидером стал аэропорт Байюнь в Гуанчжоу.

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«Мы очень рады видеть, что трафик вернулся, и мы ожидаем значительного роста [пассажиропотока], даже с учетом некоторых препятствий, которые мы наблюдаем», — заявил Джастин Эрбаччи, генеральный директор ACI.

Вторым по загруженности стал Международный аэропорт Дубая. Эту же позицию он занимал и годом ранее. Международный аэропорт Далласа Форт-Уэрт, занявший третье место, увеличил объем перевозок на 17% в 2024 году по сравнению с 2019 годом и более чем на 7% по сравнению с 2023 годом. На четвертом и пятом местах оказались аэропорты Ханэда в Токио и Хитроу в Лондоне.

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Международный аэропорт Денвера, расположенный на шестом месте, также увеличил пассажиропоток более чем на 19% по сравнению с 2019 годом и почти на 6% относительно 2023 года. Аэропорты Стамбула и Нью-Дели — седьмое и девятое места — «процветают благодаря расширению авиакомпаний, росту инфраструктуры и расширению глобальных связей», говорится в пресс-релизе ACI.

Также в десятку лидеров попали аэропорт О’Хара в Чикаго (восьмое место) и шанхайский международный аэропорт Пудун, который поднялся с 21 места в 2023 году на 10-е место. В последнем прирост пассажиропотока оказался наибольшим и составил 41% по сравнению с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что Международная организация гражданской авиации при ООН намерена провести модернизацию мировых аэропортов и отменить посадочные талоны и регистрацию на рейс. Кроме того, британская консалтинговая компания в начале апреля составила список лучших в мире аэропортов.