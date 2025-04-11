Посадочные талоны и регистрацию на рейс могут отменить

Международная организация гражданской авиации при ООН планирует кардинально изменить существующие правила для аэропортов и авиакомпаний путем введения «цифровых удостоверений личности для путешествий», позволяющие хранить паспортную информацию на устройствах и использовать ее для поездок. Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, новую систему могут внедрить в течение «двух-трех лет». С ее введением посадочные талоны и регистрация на рейс станут не нужны. Вместо этого пассажиры будут загружать «пропускной талон» на свой телефон при бронировании рейса. Он будет автоматически обновляться, если в бронирование будут вноситься изменения.

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Также путешественники при попадании на территорию будут проходить процедуру сканирования лица. Так авиакомпании будут понимать, кто из пассажиров собирается полететь на том или ином рейсе — сейчас это происходит с помощью регистрации. Если человек летит с багажом, он пройдет сканирование при его сдаче, если только с ручной кладью — перед зоной досмотра.

«Эти изменения — самые масштабные за последние 50 лет. Многие системы авиакомпаний не менялись, потому что в отрасли все должно быть единообразным и функциональным», — заявила Валери Виале, директор по управлению продуктами в Amadeus, крупнейшей в мире компании, разрабатывающей технологии для путешествий. По ее словам, последнее масштабное обновление в отрасли произошло в начале 2000-х годов с введением электронных билетов.

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Кроме того, изменения могут коснуться и технологии работы с задержками и опозданиями на стыковочные рейсы, не зависящими от пассажиров. Туристы смогут автоматически получать уведомления на свои телефоны с подробностями о новом следующем рейсе. Их проездной будет автоматически обновляться, и им будет разрешено сесть на новый рейс.

В то же время отмечается, что для внедрения новой системы потребуется модернизация инфраструктуры в аэропортах, включая технологию распознавания лиц и возможность считывания паспорта с мобильного устройства. Кроме того, новая инфраструктура будет только проверять информацию — сопоставлять лицо с паспортом — и не будет ее хранить, чтобы минимизировать риск утечки данных. Так, данные обещают удалять через 15 секунд после проверки.