Названы лучшие аэропорты мира

Частная консалтинговая компания из Великобритании Skytrax составила рейтинг лучших аэропортов мира в 2025 году. В него вошли 20 воздушных гаваней, а первое место занял аэропорт Чанги в Сингапуре. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Чанги получил первое место в рейтинге в 13-й раз. CNN пишет, что среди преимуществ этого аэропорта — ранняя регистрация, которая позволяет пассажирам сдать багаж за 48 часов до вылета, а также инфраструктура гавани. В ней расположены торговый центр, многочисленные крытые сады, включая центр бабочек, и самый большой в мире крытый водопад. В аэропорте есть также спа-салоны, отели, пространства художественных выставок, музей, кинотеатр и тематический парк динозавров. Кроме того, гастрономия и туалеты аэропорта были признаны лучшими в мире.

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На втором месте оказался международный аэропорт Хаммад в Катаре. Он также получил награды за лучший шопинг в аэропорту и лучший аэропорт на Ближнем Востоке. Места с третьего по шестое распределены между аэропортами Азии. Как отмечает CNN, это доказывает, что регион опережает Северную Америку и Европу в вопросе совершенства воздушного транспорта.

Международный аэропорт Токио (Ханеда) завоевал третье место и был признан самым чистым в мире аэропортом. За ним следуют международный аэропорт Инчхон в Сеуле, также удостоенный награды «Лучший персонал аэропорта», международный аэропорт Нарита в восточной части Большого Токио и международный аэропорт Гонконга.

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В топ-20 аэропортов вошли девять воздушных гаваней Европы. Парижский Шарль де Голль был назван лучшим аэропортом Европы третий год подряд и занял седьмое место в рейтинге. За ним следует Римский Фьюмичино. Аэропорты Мюнхена, Цюриха и Хельсинки заняли 9-е, 10-е и 12-е места. На 11-м месте идет аэропорт Дубая.

Аэропорт Стамбула был признан самым удобным для семейных путешествий и занял 14-ю строчку рейтинга. Также в него вошли аэропорты Ванкувера, Вены, Мельбурна, аэропорт Тюбу и гавани в Копенгагене, Амстердаме и Бахрейне. При этом самый загруженный лондонский аэропорт Хитроу не получил ни одной награды.

Ранее Skytrax составила рейтинг лучших авиакомпаний в мире по итогам прошлого года. В топ-3 рейтинга вошли Qatar Airways, базирующаяся в Дохе, Singapore Airlines и Emirates, главным хабом которой выступает Дубай.