Кэти Перри полетит в космос

Компания Blue Origins, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, опубликовала на своем сайте состав новой пилотируемой миссии, которая должна отправиться в космос весной этого года. В нее вошли певица Кэтти Перри, журналистка и невеста Джеффа Безоса Лаура Санчез, телеведущая Гэйл Кинг, аэрокосмический инженер Аиша Бовэ, активистка Аманда Нгуен и кинопродюсер Керианн Флинн.

В пресс-релизе отмечается, что экипаж полностью состоит из женщин впервые с 1963 года, когда в космос отправилась первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. Новая миссия станет 11-м полетом, когда на борту корабля будут присутствовать люди, и 31-м полетом в рамках программы New Shepard. Всего за историю программы линию Кармана, которая считается границей между атмосферой Земли и космосом, пересекли 52 человека.

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Согласно информации на сайте Blue Origins, New Shepard — это многоразовый суборбитальный космический аппарат. Корабль является полностью автономным. Его кабина, оснащенная климат-контролем и большими иллюминаторами, вмещает в себя шесть человек. Испытания корабля завершились в 2021 году. Предыдущий полет в рамках программы состоялся 25 февраля этого года.

В сентябре этого года стало известно, что принадлежащая Илону Маску компания SpaceX впервые отправила в космос непрофессиональных астронавтов. На борту миссии Polaris Dawn был миллиардер Джаред Айзекман.

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Помимо него в состав экипажа также вошли пилот и отставной подполковник ВВС США Скотт Потит, инженер Сара Гиллис и инженер по космическим операциям и медицинский сотрудник Анна Менон. Отмечалось, что Айзекман вместе с Гиллис должны были протестировать новые скафандры и выйти в открытый космос.