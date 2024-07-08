Boeing может лишиться американских госконтрактов и это угрожает будущему компании

Корпорация Boeing пошла на сделку с Минюстом США и признала себя виновной в обмане регулятора в ходе расследования крушений двух самолетов 737 MAX. Об этом пишет агентство Reuters, отмечая, что будущие иски от родных погибших и риск потери государственных контрактов угрожает будущему компании.

Пойдя на сделку с Минюстом, Boeing сможет избежать громкого судебного процесса, который еще больше привлечет общественное внимание к авиакатастрофам самолетов этой компании. В то же время, признание вины в уголовном преступлении «потенциально угрожает возможности заключать госконтракты с Минобороны США и NASA», отмечает Reuters.

Крушения Boeing 737 MAX, о которых идет речь, произошли в в 2018 году в Индонезии и в 2019 году в Эфиопии. В первом случае самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море, тогда погибли 189 человек. Во втором — разбился самолет Ethiopian Airlines, а жертвами крушения стали 157 человек. Как сообщалось, в обоих случаях пилоты жаловались на неполадки в управлении воздушными судами. Семьи погибших настаивали, что Boeing должен понести ответственность за катастрофы.

Как выяснилось позже, причиной крушений Boeing 737 MAX стали ошибочные показания датчика, которые привели к пикированию самолетов. Boeing обвинили в обмане регуляторе и попытке скрыть информацию о неисправности.

После признания вины корпорация должна будет выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также назначить корпоративного наблюдателя на три года. Кроме того, производитель самолетов обязался потратить не менее 455 миллионов долларов в развитие программ по обеспечению безопасности полетов и соответствию стандартам.

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В 2024 году репутация Boeing оказалась под угрозой из-за большого количества сообщений о технических проблемах самолетов этой марки.

Так, в апреле у самолета Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines при взлете из аэропорта Денвера оторвалась обшивка двигателя. Самолет, о котором идет речь, должен был лететь в Хьюстон, но вскоре после взлета совершил экстренную посадку в аэропорту вылета.

В январе 2024 года у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета сорвало заглушку аварийного выхода. После этого случая Alaska Air приостановила работу всех своих 65 самолетов Boeing 737 MAX 9. 8 января перевозчик сообщил, что в ходе предварительных проверок на нескольких панелях были обнаружены болты, которые необходимо было подтянуть. Уже через месяц 57 бортов компании вновь приступили к полетам, писало Reuters.

В начале марта Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксплуатацию Boeing 737 MAX 9. Позже в том же месяце стало известно о том, что руководство Boeing уходит в отставку.

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