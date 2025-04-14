Стал известен актерский состав сериала по «Гарри Поттеру»

Телеканал HBO объявил состав актеров, которые будут играть шесть главных взрослых ролей в новом сериале по книгам о «Гарри Поттере». Объявление появилось после нескольких месяцев слухов и сообщений о разных вариантах кастинга, которые не подтверждал HBO, сообщает The Hollywood Reporter. По словам журналистов, HBO пообещал точную адаптацию книг Джоан Роулинг.

Роль директора Хогвартса Альбуса Дамблдора должен будет обладатель премии «Эмми» Джон Литгоу, а номинантка на премию «Оскар» Джанет Мактир сыграет декана факультета Гриффиндор, профессора трансфигурации Минерву Макгонагалл. Об этих участниках проекта уже было известно, но остальные четверо объявлены впервые, пишет The Hollywood Reporter.

Роль профессора зелий Северуса Снейпа исполнит актер Паапа Эссиеду, снимавшийся в «Черном зеркале». Лесничего Хогвартса Рубеуса Хагрида сыграет Ник Фрост («Шон из мертвых»), актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус получил роль смотрителя Аргуса Филча.

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«Мы рады, что у нас на борту такие выдающиеся таланты, и нам не терпится увидеть, как они воплотят в жизнь этих любимых персонажей», — заявили исполнительные продюсеры проекта Франческа Гардинер и Марк Майлод. Гардинер выступает шоураннером сериала, а Милод станет режиссером нескольких эпизодов, сообщил The Hollywood Reporter.

Литгоу ранее называл свое согласие на роль Дамблдора «нелегким решением, которое определит дальнейшую судьбу в последней главе» его жизни. «На заключительной вечеринке мне будет около 87 лет, но я сказал “да”», — говорил актер.

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Кандидатура Эссииду вызвала ажиотаж среди части фанатов из-за того, что актер темнокожий, а Снейп «традиционно считался белым персонажем», пишет The Hollywood Reporter. В фильмах о Гарри Поттере студии Warner Bros. Снейпа играл скончавшийся в 2016 году Алан Рикман. «Никто не может заменить Алана Рикмана, но мы можем найти следующего Алана Рикмана», — привел слова Майлода журнал.

Телеканал HBO сообщил, что в планах — экранизация каждого из семи романов Роулинг в рамках одного телевизионного сезона.

HBO открыл кастинг на детские роли еще в сентябре прошлого года. Однако до сих пор на роль Гарри, Рона, Гермионы или Драко никто не приглашен, пишет журнал. Учитывая, что в первой книге «Гарри Поттер и философский камень» персонажам всего по 11 лет, команда проекта может распределить роли как можно ближе к началу съемок. Команда прослушала около 32 000 детей, от 500 до 1000 человек за день, а к январю обещала окончательный список, узнали журналисты. В прошлом году телеканал HBO заявлял, что планирует начать съемки в середине 2025 года.