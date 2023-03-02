В феврале 2023 года вышла самая долгожданная игра среди фанатов поттерианы — Hogwarts Legacy. Дискуссии о том, стоит ли в нее играть, не утихали несколько лет и продолжаются до сих пор. Поводом для споров послужили нетолерантные высказывания создательницы саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг о трансгендерных людях. Она не причастна к созданию игры, но авторские права на вселенную у нее есть, а значит, она заработает на продажах. В качестве компромисса разработчики добавили неигрового персонажа — транс-женщину Сирону Райан, барменшу заведения «Три метлы». Но часть активистов продолжают выступать против проектов, к которым даже косвенно причастна Роулинг. «Холод» разобрался, чем именно писательница вызвала к себе негативное отношение со стороны транс-персон.

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«Случайно» лайкала трансфобные твиты

В 2018 году пресс-секретарь Джоан Роулинг сообщил, что писательница может неправильно держать телефон из-за возраста (в тот момент ей было 52 года), поэтому иногда случайно лайкает твиты. Причина такого заявления — лайк Роулинг на публикации женщины по имени Рейчел из Лейбористской партии. В некоторых регионах Великобритании Лейбористская партия включает в партийные списки на выборах только женщин, чтобы увеличить их число среди парламентариев. В список кандидатов стали входить и транс-женщины — и Рейчел посчитала это притеснением прав женщин. «Мужчины в платьях получают солидарность [цисгендерных мужчин], которой у меня никогда не было. Это женоненавистничество!» — написала она.



Негативную реакцию на лайк удалось снизить объяснением пресс-службы, но через год, в Месяц гордости, правозащитная организация Trans Advocate заметила, что Роулинг подписана на блогерку Магдален Бернс — лесбиянку и радикальную феминистку, которая публиковала видео о правах женщин и гендерной идентичности. Она транслировала трансфобию: например, говорила, что транс-женщины остаются мужчинами даже после перехода.

Через несколько месяцев Роулинг написала твит в поддержку американки Майи Форстейтер. Компания, с которой работала Форстейтер, не стала продлевать с ней контракт после ее нетолерантных твитов в адрес транс-женщин. Например, она писала, что люди не могут изменить свой биологический пол и мужчины не могут стать женщинами. Однако трансгендерные люди не стремятся изменить биологический пол (изменить хромосомный набор невозможно) — они совершают переход, чтобы соответствовать своей гендерной идентичности.

В посте про Майю Форстейтер Роулинг призывала людей «одеваться так, как хочется», но уточнила, что не надо «заставлять женщин увольняться с работы за то, что они заявляют, что их биологический пол реален». Поддержав Форстейтер, Роулинг столкнулась с критикой: в ответ на твит писательница получила сообщения, где ее просят пересмотреть взгляды, ведь среди ее поклонников много и транс-людей.

Еще один конфликт с участием Джоан Роулинг случился в 2020 году, тоже в твиттере. Писательница наткнулась на материал, авторы которого назвали всех людей с месячными (девочек, женщин, небинарных персон и некоторых транс-мужчин) фразой «люди, которые менструируют». Писательница начала язвительно рассуждать, каким еще словом можно объединить эту группу людей: «Люди, которые менструируют. Уверена, что для таких людей было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите. Жунщины? Жемщуны?» Так она намекала, что подходящее слово уже есть — «женщины».

В 2020 году под псевдонимом Роберт Гэлбрейт (это имя реального американского психиатра, который в 70-х годах проводил эксперименты, пытаясь «излечить» людей от гомосексуальности с помощью имплантированных в мозг электродов) Роулинг выпустила роман «Дурная кровь». Один из злодеев произведения — серийный убийца. Он заманивает жертв в «безопасное» место, представляясь женщиной. Некоторые критики посчитали трансфобией посыл книги: «никогда не доверяйте мужчине в платье».

Это не единственная книга, в которой, по мнению активистов, есть трансфобные отсылки: например, в романе «Шелкопряд» (2014) транс-персонаж представлен нестабильным и агрессивным, а художницу Эди — жертву из последнего детектива «Чернильно-черное сердце» (2022) — преследовали и пугали за то, что она транслировала расизм и трансфобию. Читатели предположили, что это произведение частично основано на биографии Роулинг, однако она отрицает это: «Я написала книгу до того, как со мной произошли некоторые вещи в интернете».

Выступала против транс-женщин в женских туалетах

Столкнувшись с критикой (например, колонка писательницы, транс-женщины и активистки Шарлотты Клаймер в The Washington Post), Роулинг опубликовала эссе (2020) со своим взглядом на происходящее. В нем она утверждает, что давно изучает трансгендерность и, высказывая свое мнение, получает много писем поддержки от женщин и трансгендерных людей. Также она отмечает, что переживает, когда читает о транс-женщинах, умирающих от рук жестокого мужчины.

Однако, по мнению Роулинг, трансгендерным людям нельзя посещать пространства, предназначенные для людей одного пола: «Когда вы открываете двери туалетов и раздевалок мужчине, который чувствует себя женщиной, <...> вы открываете дверь всем мужчинам, которые хотят войти внутрь».

В 2018 году представители организаций по борьбе с сексуальными нападениями и насилием выступили с заявлением против антитрансгендерных инициатив, так как они используют и увековечивают миф о том, что защита доступа трансгендерных людей к туалетам и раздевалкам ставит под угрозу безопасность или конфиденциальность других. В том же году специалисты Института Уильямса при Школе права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование, которое показало, что нет никакой связи между трансинклюзивной политикой и безопасностью общественных туалетов. При этом в общественных туалетах трансгендерные люди, согласно опросам, как раз подвергаются преследованиям и нападениям.

Также Роулинг говорит о том, что часть молодых людей перенимают трансгендерные идеи и делают переход, а потом разочаровываются и снова возвращаются к гендеру, присвоенному при рождении. В подтверждение она приводит исследование американского врача Лизы Литтман. Та утверждала, что на развитие гендерной дисфории (несоответствие между полом и гендерной идентичностью) влияют Tumblr, Reddit, Instagram и YouTube. После публикации исследования, пишет Роулинг, карьера Литтман была разрушена, так как она столкнулась с критикой со стороны «транс-активистов», а такое не должно происходить в обществе, где есть свобода слова.

Научное сообщество и активисты действительно обвиняли Лизу Литтман в предвзятости за то, что она анализировала только ответы людей, которые переживали из-за перехода своих детей и читали в основном трансфобные порталы. А вот медработникам, которые контролировали переход, и самим транс-людям Литтман слова не предоставила.

После выхода эссе Роулинг стали назвать TERF (trans-exclusionary radical feminist — «исключающая транс-людей радикальная феминистка»). Этим термином называют феминисток, которые не признают транс-женщин женщинами.

Из-за скандалов чуть не «отменили» самую ожидаемую игру Hogwarts Legacy

В конце 2022 года шотландский парламент вынес на обсуждение законопроект, упрощающий получение транс-персонами сертификата, подтверждающего их новый гендер, с 16 лет и без диагноза «гендерная дисфория». Однако для получения сертификата совершеннолетним людям необходимо прожить в соответствии с новым гендером три месяца, а несовершеннолетним (от 16 лет) — полгода. В преддверии голосования парламента Роулинг опубликовала свою фотографию в футболке с надписью: «Никола Стерджен: разрушительница прав женщин». Речь про первого министра Шотландии, которая поддержала реформу.

В январе 2023 года Роулинг снова опубликовала твит, который вызвал негативную реакцию: она сравнила жизнь суфражисток с современными терф, намекая, что общество не дает им слова.

Последний крупный конфликт в карьере Роулинг — борьба общественности за бойкотирование компьютерной игры Hogwarts Legacy. Например, в день предварительного релиза игры был создан сайт, отслеживающий, стримят ли Hogwarts Legacy блогеры, на которых ты подписан. Предполагалось, что сайт поможет вычислять и бойкотировать стримеров, поддерживающих продукт, к которому причастна Роулинг. Проект был встречен большой критикой, разработчик сайта закрыл доступ к нему через шесть часов после запуска.

В феврале 2023 года организация по скоростному прохождению игр Games Done Quick заявила, что Hogwarts Legacy и другие игры по вселенной «Гарри Поттера» не будут представлены на ее мероприятиях, а журнал Wired поставил игре минимальную оценку, напомнив в рецензии о трансфобных взглядах Роулинг. При этом только на «Твиче» в начале февраля стримы по Hogwarts Legacy одновременно смотрели больше миллиона человек, за первые две недели продажи Hogwarts Legacy достигли 12 миллионов копий, а общая выручка составила порядка 850 миллионов долларов.

Все еще зарабатывает миллионы на «Гарри Поттере»

Эссе Роулинг стало важным событием в конфликте: например, фан-сайты по вселенной «Гарри Поттера» Leaky Cauldron и MuggleNet отказались выкладывать фотографии писательницы и давать ссылки на ее сайт. А актеры поттерианы Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф выступили с заявлениями в поддержку транс-людей.

Пользователи соцсетей стали призывать перестать упоминать Роулинг как автора книг про Гарри Поттера и признать их общественным достоянием — заклеивать ее имя на книгах и выкладывать видео под тегом #RIPJKRowling. В то же время писательница вернула награду от правозащитного центра имени Роберта Кеннеди, которую получила годом ранее (так она отреагировала на заявление президента организации Керри Кеннеди, в котором та раскритиковала трансфобные заявления Роулинг). При этом сторонников у писательницы тоже оказалось немало. С поддержкой и призывом не устраивать травлю выступил взрослый состав поттерианы — Хелена Бонем Картер и Рэйф Файнс. А в соцсетях, в противовес тегу #RIPJKRowling, появился тег поддержки #IStandWithJKRowling.

По мнению пользователей, Роулинг также лишилась участия в съемках документального фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Однако позже создательница поттерианы опровергла это, заявив, что отказалась сниматься в фильме, потому что проект посвящен кинокартине, а не книге.

Деньги — один из ключевых мотивов, почему активисты призывают бойкотировать продукты, к которым причастна Роулинг. В 2004 году Forbes признал ее первой писательницей-миллиардером. Несмотря на то что в 2012 году она потеряла этот статус из-за уплаты налогов и участия в благотворительности, в 2019 году Роулинг возглавила рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый автор с доходом 92 миллиона долларов. В октябре 2022-го один из пользователей твиттера спросил у писательницы: «Как вы спите, зная, что потеряли аудиторию, покупавшую ваши книги?» Роулинг ответила: «Я просмотрела свои последние роялти-чеки (авторские отчисления) и обнаружила, что боль проходит довольно быстро».

Скорее всего, писательница получает роялти с каждого проекта, а в ближайшее время их будет достаточно: вышедшая игра Hogwarts Legacy, слухи о спин-оффе по «Гарри Поттеру» и возможная экранизация пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя».