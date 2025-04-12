Спецпосланник Трампа допустил раздел Украины подобно Берлину

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что при подписании мирного соглашения Украина может быть разделена «почти как Берлин после Второй мировой войны». Об этом сообщает The Times.

По его словам, в западной части страны могли бы находиться британские и французские войска в качестве «сил обеспечения» мира, а на оккупированных территориях на востоке Украины остались бы российские войска. Между ними, как утверждает Келлог, могли бы находиться украинские военные и демилитаризованная зона.

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Келлог убежден, что военные Великобритании и Франции, находясь на территории к западу от Днепра, «не станут провокацией для Москвы». По его мнению, Украина — достаточно большая страна, чтобы разместить у себя несколько армий, стремящихся обеспечить прекращение огня.

«Можно сделать так, чтобы это было похоже на то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда были русская, французская, британская и американская зоны», — заявил Келлог и добавил, что демилитаризованную зону шириной почти 30 километров могли бы создать по той же границе, которая разделяет сейчас оккупированную и подконтрольную Киеву территории. При этом, по его словам, США не намерены предоставлять свои войска.

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The Times отмечает, что в предложениях Келлога подразумевается признание того, что Украине придется уступить оккупированные территории. В то же время, как напоминает издание, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Кремль не примет миротворческие войска из любой страны НАТО «ни при каких условиях».

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф передал Дональду Трампу условия, которые, по мнению России, необходимы для завершения войны. Их озвучил переговорщик Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Уиткофф заявил, что России нужно передать территории, которые она «пыталась незаконно аннексировать в 2022 году».