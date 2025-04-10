Как сделать интересный рилс

Один из самых эффективных способов продвижения в инстаграме — делать короткие ролики, рилсы. Если ваше видео попадет в «рекомендуемые», его увидят не только подписчики, но и сотни тысяч незнакомцев. То же самое касается и роликов shorts на ютубе: с их помощью можно увеличить аудиторию канала более чем на 80%. Журналисты, которые специализируются на коротких роликах, рассказали «Холоду», как их снимать и удерживать внимание аудитории.

Этот материал мы подготовили вместе с командой «Медиаграча» — рассылки для всех, кто интересуется медиа и не только. Здесь можно узнать полезные лайфхаки, прочесть интересные исследования и статьи, а также найти работу. Подписывайтесь!

Режиссер монтажа издания DOXA Миша Левит:

Про что делать ролики?

Превратить в короткое видео можно что угодно: новости, тренды, готовый текст, скрипт, вопрос, адресованный аудитории.

Например, у нас есть новостные рилсы. В них рассказывается либо о важных событиях, либо о новостях, которые могут завируситься (как ночное шествие капибар в Бразилии).

Какими еще бывают рилсы?

Наша команда составила табличку форматов, которые нам нравятся у других медиа и подходят нам. Вот они:

История с ярким заходом. Ролик начинается с удивительного или шокирующего факта или с эмоциональной фразы, которая передает суть сюжета. Дальше раскрываются смысл и подробности.

Тренд. Видео, обыгрывающее тренд в тиктоке или инстаграме, — это может быть фраза или музыкальный фрагмент. На такой ролик обратят внимание зрители, которые уже видели шаблон в соцсетях. Им станет интересно, как по-новому его обыграли. В случае с медиа можно не просто делать мемы, а включать «добавочную стоимость» — например, использовать свою экспертизу и материалы.

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Фрагмент из длинного видео. Он может быть взят из любого ролика — например, интервью или расследования на ютубе. Но этот формат сработает, только если в нем действительно интересная история или харизматичные спикеры. Например, вирусолог рассказывает о смешном случае на экзамене в МГУ.

Нестандартная задача. Это формат, в котором автор ставит перед собой необычную цель, достигает ее и показывает результат. Например, полностью отказывается от пластика на месяц и показывает свою жизнь без него.

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Топ. Например, «10 фактов о жуках, которые вы не знали» или «7 худших тюрем в России». Иногда можно сказать, что самый интересный факт будет в конце, чтобы удержать зрителей. Но постоянно пользоваться этим приемом не стоит.

Задача для зрителей. В этом видео вы приглашаете поразмышлять над вопросом или неоднозначной ситуацией. Например, пройти тест на гендерную предвзятость.

Как продвигать другой контент с помощью рилсов?

У нас есть ролики, в которых мы продвигаем наши тексты, в основном расследования. В таких роликах есть ведущий — «говорящая голова», — который делится интересными моментами из материала. Наш опыт показал: «говорящая голова» работает лучше, чем просто картинки или графика с наложенным голосом. Наличие человека в кадре повышает доверие аудитории.

Фото: Pexels

Также мы делаем ролики из наших больших видео на ютубе. Раньше мы просто брали фрагменты и выкладывали в виде рилсов, рассчитывая, что зрители будут переходить по ссылке и смотреть полную версию. Но, оказалось, такой подход не работает. Каждый маленький ролик должен быть самостоятельным материалом. Поэтому мы стали писать для них отдельные сценарии и записывать «говорящую голову».

Как написать сценарий для ролика?

Важно, чтобы начало было броским и заинтриговало зрителей. Если у вас разговорный рилс, в первые пять секунд стоит добавить так называемую curiosity gap — то есть фразу, оставляющую пространство для любопытства. Для этого можно задать вопрос, на который будет отвечать видео. Например: «Правый поворот в Европе. Как так вышло?»

В первые 20 секунд после интро интерес зрителей должен быть удовлетворен, но не полностью. То есть они должны получить часть ответов на вопрос, а вместе с ними — мотивацию смотреть дальше. Если за 20 секунд вы уже дали исчерпывающий ответ, можно задать новый вопрос. Например: «Можно ли как-то иначе?» — и в качестве ответа рассказать новую историю.

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В финале должна быть развязка, которая снимает все конфликты и проясняет вопросы. Дальше может быть призыв к действию — call to action. Например, попросить подписаться на канал, зайти в описание профиля, сделать репост, задать вопрос в комментарии. Или предложить какое-то внешнее действие: подписать петицию, написать обращение в ведомство.

Также здесь можно использовать дополнительный curiosity gap: «Что еще стоит знать о сфере развлечений, которую кормит война? Переходите по ссылке в био и читайте текст».

Как понять, укладывается ли сценарий в хронометраж?

Шортс на ютубе должен быть не дольше 60 секунд. В инстаграме рилс длится 90 секунд, но можно выкладывать и более длинные видео. И все же лучше укладываться в полторы минуты, чтобы не терять внимание аудитории. Понять, умещается ли разговорный ролик в это время, можно по количеству слов в сценарии. Обычно одна секунда — это примерно два слова.

Как записать разговорный рилс?

Для начала выбрать тему, подготовить структуру или сценарий и решить, кто будет «говорящей головой». Для первого опыта можно выбрать самый читаемый текст вашего медиа и выделить в нем историю, которую можно рассказать в видеоформате.

Фото: Pexels

Для записи нужно выставить свет, а если такой возможности нет, снимать днем. Телефон должен находиться на уровне глаз — для этого пригодится штатив. Важно, чтобы звук получился хорошим. Можно использовать микрофон или петличку. Еще один вариант — записать речь ведущего на второй телефон.

Можно выучить скрипт наизусть или подглядывать, а потом на монтаже вырезать паузы и неудачные дубли. Еще один вариант — использовать суфлер. Я советую приложение Teleprompter. В него можно загрузить готовый текст, и он будет выводиться на экран телефона по ходу записи. Чтобы не было заметно бегающих глаз, придется потренироваться воспринимать всю строку целиком, а не от начала к концу.

Как монтировать?

CapCut и InShot — популярные бесплатные приложения, которые легко освоить. Они подойдут для несложных роликов, у них интуитивно понятный интерфейс. В CapCut легко вставить автоматические субтитры.

SMM-редактор «Важных историй» Юля Красникова:

Каким должно быть описание под видео?

Оно может описывать контекст, предлагать пользователям какое-то действие (читать на сайте, смотреть хайлайты, оставлять комментарии). А еще описания может вообще не быть. Но в таком случае видео должно быть самостоятельным — чтобы у зрителей не оставалось вопроса, что на нем происходит и что хотели сказать авторы.

Как сделать видео, которое завирусится?

Если показатели просмотров у вашего ролика значительно выше средних — значит, он залетел. Но будьте готовы к тому, что с большинством ваших рилсов и шортсов этого не произойдет. Часто бывает так, что видео, над которым вы работали много часов, проваливается, а то, что сделано за пару часов, залетает.

Волшебного средства, чтобы увеличить просмотры, не существует

Но важно помнить, что в инстаграме все зависит от алгоритмов. Если вы постите сложный контент про войну и социальные проблемы, площадка может загнать ваш аккаунт в категорию «политического контента», и охваты упадут.

Конечно, мы все равно публикуем видео, которые важны для нашего издания, даже если они тяжелые. Например, последствия очередного удара по мирным жителям Украины. Но стараемся разбавлять условно «политический» контент «легкими» форматами. Например, делать рилсы-мемы. Естественно, шутим мы далеко не на все темы и публикуем только то, что подходит нам по ценностям и настроению.

Что смотреть для вдохновения?

Очень важно следить не только за медиа, но и за блогерами. Я уверена: они раньше всех замечают тренды. Какого-то алгоритма у меня нет. Я просто смотрю тикток (в нем новые тренды появляются на несколько дней раньше), отмечаю для себя интересное, сохраняю звуки. Если в голову приходят конкретные идеи для «Важных историй», сразу их записываю.

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