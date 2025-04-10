Демократы намерены свергнуть Маска до 30 мая

Демократы из Палаты представителей объявили о начале скоординированной кампании, с помощью которой намерены заставить миллиардера и куратора Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска уйти из администрации президента Дональда Трампа до 30 мая. Об этом пишет Axios.

Инициатива основана на юридическом требовании, согласно которому специальные государственные служащие — такой статус был присвоен Маску как руководителю DOGE — не могут занимать должность более 130 дней. «Мы требуем немедленного публичного заявления от вашей администрации с подтверждением того, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, не позднее 30 мая», — говорится в письме демократов к Трампу.

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Документ подписали 77 демократов из Палаты представителей. В своем письме они подчеркнули, что не позволят Маску вернуться на службу в течение года «без отказа от участия в деятельности его компаний, включая Tesla и SpaceX».

Председатель Прогрессивной фракции Конгресса от Техаса Грег Казар который возглавил инициативу, заявил в разговоре с Axios, что это «лишь первый шаг в более широкой кампании» по свержению Маска. «Мы ясно даем понять, что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться до 30 мая», — сказал Казар.

Он подчеркнул, что у демократов есть «юридические инструменты, политические инструменты» и «вся сила общественного давления».

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Ранее стало известно, что член палаты представителей США от Демократической партии Мики Шеррилл подготовила законопроект, согласно которому Илона Маска и его сотрудников в DOGE обяжут пройти тестирование на наркотики. В документе говорится, что в случае отказа от теста Маска должны будут отстранить от федеральной службы минимум на год.

Шеррилл сослалась на статью The Wall Street Journal от января 2024 года, в которой утверждается, что Маск употреблял запрещенные вещества, включая ЛСД, кокаин, экстази, грибы и кетамин.