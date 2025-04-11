Финляндия запретит россиянам без ВНЖ покупать и продавать недвижимость

Парламент Финляндии одобрил законопроект о запрете любых сделок с недвижимостью для граждан России, не имеющих вида на жительство в стране или второго, финского гражданства. Законопроект разработало Министерство обороны Финляндии, депутаты поддержали инициативу единогласно, сообщает финский телеканал Yle.

Закон запретит покупку недвижимости любым лицам, которые являются гражданами страны, «ведущей захватническую войну» и способной представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.

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Согласно тексту проекта, людям, которые являются налоговыми резидентами Финляндии, но имеют российское гражданство, необходимо будет получать разрешение на покупку недвижимости.

В Минобороны назвали одобрение парламентом законопроекта «четким сигналом, что мы не позволим дестабилизировать Финляндию». Глава ведомства Антти Хаккянен назвал в числе следующих мер по усилению безопасности может быть «законодательство, расширяющее возможности для вмешательства в недвижимость, которая уже была приобретена».

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Ранее Министерство обороны заявляло, что Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности в Европе, а недвижимость является формой враждебного влияния, передает Yle.

Минобороны предложило законопроект в сентябре прошлого года. Согласно данным военного ведомства, в стране находится 3,5 тысяч объектов, принадлежащих россиянам.

В начале апреля президент Финляндии Александр Стубб призвал жителей страны «морально готовиться» к возобновлению отношений с Россией. Президент напомнил, что Россия продолжает оставаться соседом Финляндии с общей границей в 1350 километров.