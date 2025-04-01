Финнов призвали готовиться к возобновлению отношений с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб призвал жителей страны морально готовиться к возобновлению политических отношений с Россией, пишет местное издание Ilta Sanomat.

«Мы в Финляндии должны морально подготовиться к тому, что в будущем отношения будут снова возрождаться на политическом уровне. Пока мы не можем сказать, когда именно», — заявил финский президент в Лондоне во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стубб добавил, что, несмотря ни на что, Россия продолжает и всегда будет оставаться соседом Финляндии с общей границей в 1350 километров.

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Судьба российско-финских отношений теперь, по словам президента Финляндии, зависит от окончания войны в Украине и будущих переговоров.

Стубб рассказал, что 27 марта европейские лидеры обсудили перспективы начала переговоров с Владимиром Путиным. При этом Стубб подчеркнул, что начало переговоров европейских стран с Россией должно происходить скоординированно. «Поэтому я не могу назвать конкретную дату», — пояснил он.

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Отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились после начала российского вторжения в Украину, которое финские власти осудили, выступив в поддержку Украины. Тем не менее представители российского посольства в Финляндии в мае 2023 года заявили, что отношения между двумя странами разрушено по вине Хельсинки. За месяц до этого Финляндия стала 31-м членом НАТО. Бывший тогда президентом страны Сауле Ниинистё тогда утверждал, что членство его страны в Североатлантическом альянсе «не направлено против кого бы то ни было».

Осенью 2023 года финские власти последовательно закрыли все погранпереходы на границе с Россией. Свои действия они объяснили тем, что российские власти намеренно способствуют пересечению границы нелегальными мигрантами и просителями убежища с Ближнего Востока и стран Африки.