«Талибан» стал задерживать мужчин за неправильные прически

В Афганистане полиция нравственности террористического движения «Талибан» начала задерживать мужчин и парикмахеров из-за неправильно подстриженных бород. Задержания проводятся «без надлежащей правовой процедуры и правовой защиты», говорится в докладе ООН, о содержании которого рассказало издание South China Morning Post.

В докладе говорится о последствиях вступления в силу законов, регулирующих личную жизнь жителей Афганистана. Представители миссии ООН в стране рассказали, что за первые шесть месяцев действия этих законов более половины произведенных в соответствии с ними задержаний касались «либо мужчин с несоответствующей длиной бороды или стрижкой, либо парикмахеров, которые не выполняли требования по стрижке бороды».

Парикмахерам не рекомендуется сбривать, укорачивать бороды или «делать их стильными», рассказывали еще летом 2023 года афганские барберы журналистам Associated Press.

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Ограничения негативно сказались на представителях обоих полов, особенно на людях, занимающихся малым бизнесом, заявила миссия ООН. Кроме парикмахеров потеряли доход или оказались вынуждены закрыть бизнес частные образовательные центры, ателье по пошиву одежды, свадебные салоны и рестораны.

В священный месяц поста Рамадан представители полиции нравов строго следили за посещением мужчинами мечетей. Иногда это приводило к произвольным задержаниям тех, кто не приходил, говорится в отчете ООН.

Прямые и косвенные социально-экономические последствия применения новых законов, вероятно, усугубят тяжелое экономическое положение Афганистана, сделали вывод авторы доклада. Согласно исследованию Всемирного банка, запрет властей страны на получение женщинами образования и работы может стоить экономике страны потерей более 1,4 миллиарда долларов США ежегодно.

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Лидер движения «Талибан» Хибатулла Ахундзада в обращении накануне религиозного праздника Ид аль-Фитр под конец Рамадана подчеркнул примат исламского права и роль Министерства по делам порока и добродетели в реформировании афганского общества, пишет South China Morning Post. Ахундзада сказал, что необходимо «создать общество, свободное от коррупции и судебных процессов, и не допустить, чтобы будущие поколения становились жертвами ошибочных верований, вредных обычаев и низкой морали».

Согласно докладу ООН, сейчас в полиции нравов служат более 3300 инспекторов, которые призваны «рассказывать людям о законе» и обеспечивать его соблюдение.

Законы, охватывающие многие аспекты повседневной жизни афганцев, включая общественный транспорт, музыку и праздничные мероприятия, вступили в силу в августе прошлого года Министерство порока и добродетели ввело, в частности, запрет на «публичное использование» женских голосов и показ обнаженных лиц.

В начале апреля стало известно, что в Афганистане растет смертность среди женщин и новорожденных детей. Причиной стал запрет на передвижение по улицам без сопровождения мужчины, из-за которого женщинам трудно попасть в больницу.