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Мир

Талибы запретили женщинам говорить друг с другом

2 минуты чтения 28.10.2024

Глава министерства по распространению добродетели и предотвращению порока Афганистана Халид Ханафи издал новый указ, согласно которому женщинам теперь запрещено говорить друг с другом. Об этом сообщает издание Amu TV.

Согласно указу, голоса женщин не должны быть услышаны другими женщинами. В присутствии друг друга они также не имеют права читать вслух Коран и произносить Такбир — мусульманское восклицание, возвеличивающее бога. Таким образом, афганкам запретили говорить даже в пределах собственного дома.

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А августе талибы издали закон, согласно которому афганки не должны петь и говорить на публике. Голоса женщин не должны быть слышны на улице, даже если они разговаривают, читают, поют или молятся у себя дома. «Если женщине не разрешено произносить Такбир, то как она может петь?» — заявил Ханафи.

Запрет женщинам говорить и петь на публике ранее комментировала актриса Мэрил Стрип, выступая на Генассамблее ООН.

«Сегодня в Афганистане у белки больше прав, чем у девочки, потому что талибы закрыли общественные парки для женщин. Птицы могут петь в Кабуле, а девочка или женщина — нет», — сказала актриса.

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Недавние законы также касаются одежды женщин. Талибы требуют, чтобы афганки полностью закрывали лицо в общественных местах и носили одежду из плотной, свободной ткани. Кроме прочего, женщинам запрещено смотреть на мужчин и сидеть с ними рядом в общественном транспорте.

Законы в отношении женщин в Афганистане ужесточаются последние три года после прихода талибов к власти. По данным «ООН Женщины», Талибан издал не менее 70 указов и директив, «которые напрямую направлены на автономию, права и повседневную жизнь женщин и девочек». Отмечается, что подобные репрессии привели к «заметному ухудшению качества жизни афганских женщин». По словам верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк, новые законы против афганских женщин «жестко ограничивают их присутствие в общественных местах и полностью лишают их автономии, фактически превращая их в безликие, безгласные тени». 

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