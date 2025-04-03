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Мир

Женщинам в Афганистане отказывают в медпомощи без сопровождения мужчины даже при угрозе смерти

2 минуты чтения 15:15 | Обновлено: 15:39

В Афганистане растет смертность среди женщин и новорожденных, так как из-за запрета на передвижение без сопровождения мужчины (махрама) они не могут попасть в больницу. Об этом пишет газета The Guardian, которая совместно с афганским информационным агентством Zan Times собрала десятки свидетельств женщин и медиков из разных провинций страны.

Одна из героинь — Насрин (имя изменено) была на последних сроках беременности в ожидании восьмого ребенка, когда почувствовала сильную боль в животе. Ее супруг работал в Иране и она попыталась добраться до больницы вместе со своей матерью. По дороге в госпиталь талибы несколько раз останавливали женщин и требовали объяснить почему они выехали из дома без махрама. Из-за долгих задержек на блокпостах Насрин умерла от кровопотери и разрыва матки, ребенка тоже не удалось спасти.

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Еще один инцидент произошел в городе Кандагар. Беременная женщина не доехала до роддома и родила прямо в такси. Ее ребенок умер из-за нехватки кислорода. Когда акушерка спросила женщину, почему она не приехала в больницу раньше, та ответила, что должна была ждать, пока ее муж вернется с работы. Сопроводить ее больше было некому.

Медики рассказали, что в 2024 году в больницах Кандагара зафиксировали не менее 800 случаев материнских смертей и более 1000 случаев смерти новорожденных. По словам врачей из провинции Нангархар, с тех пор как террористическая группировка «Талибан» захватила власть в стране, женщины перестали посещать больницы, «если только боль не становятся невыносимой».

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Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Афганистане ежедневно по предотвратимым причинам погибают 24 матери и 167 младенцев. Сообщается, что более 14 миллионов человек в деревнях по всей стране не могут получить доступ к базовым медицинским услугам. 

Недавний отчет UN Women показал, что к 2026 году вероятность смерти женщин при родах увеличится на 50%.

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