Прощание с Пашей Техником пройдет 11 апреля

Прощание с Пашей Техником (Павел Ивлев) пройдет в Москве 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. Церемония начнется в 12:00, сообщила в своем телеграм-канале бывшая жена рэпера Ева Карицкая (Карина Мельничук). Похоронят Техника на Николо-Архангельском кладбище.

Близкие рэпера попросили не приносить на церемонию прощания средства самообороны, а также воздержаться от использования баннеров и флагов, которые не относятся к его творческой деятельности.

Легенда андеграунда и человек-мем Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»? Интернет и мемы 16 минут чтения

Паша Техник умер в Таиланде 4 апреля. О том, что рэпер попал там в больницу стало известно 27 марта. В тот день его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ и телеграм-каналы писали, что он отравился запрещенными веществами. Проведенные тесты показали наличие наркотиков в его крови. Также сообщалось, что у Техника развилась полиорганная недостаточность, а его близкие писали о 100% поражении легких.

Позже врачи Таиланда назвали причиной смерти Техника легочную инфекцию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил менеджер артиста Марк Яровный.

Друзья и близкие рэпера до последнего надеялись, что он выкарабкается и организовали сбор средств на его лечение. Карицкая рассказала, что треш-стример Андрей Бурим, более известный под ником Mellstroy, пожертвовал на лечение ее бывшего супруга пять миллионов рублей.

Ранее мать рэпера рассказала газете «Комсомольская правда», что прощание с ее сыном пройдет в московском храме в Лефортово, где в свое время крестили Техника.