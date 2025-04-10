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Интернет и мемы

Прощание с Пашей Техником пройдет 11 апреля

2 минуты чтения 12:17

Прощание с Пашей Техником (Павел Ивлев) пройдет в Москве 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. Церемония начнется в 12:00, сообщила в своем телеграм-канале бывшая жена рэпера Ева Карицкая (Карина Мельничук). Похоронят Техника на Николо-Архангельском кладбище. 

Близкие рэпера попросили не приносить на церемонию прощания средства самообороны, а также воздержаться от использования баннеров и флагов, которые не относятся к его творческой деятельности.

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Паша Техник умер в Таиланде 4 апреля. О том, что рэпер попал там в больницу стало известно 27 марта. В тот день его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ и телеграм-каналы писали, что он отравился запрещенными веществами. Проведенные тесты показали наличие наркотиков в его крови. Также сообщалось, что у Техника развилась полиорганная недостаточность, а его близкие писали о 100% поражении легких.

Позже врачи Таиланда назвали причиной смерти Техника легочную инфекцию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил менеджер артиста Марк Яровный.

Друзья и близкие рэпера до последнего надеялись, что он выкарабкается и организовали сбор средств на его лечение. Карицкая рассказала, что треш-стример Андрей Бурим, более известный под ником Mellstroy, пожертвовал на лечение ее бывшего супруга пять миллионов рублей.

Ранее мать рэпера рассказала газете «Комсомольская правда», что прощание с ее сыном пройдет в московском храме в Лефортово, где в свое время крестили Техника. 

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