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Общество

Умер Паша Техник

2 минуты чтения 22:08 4 апреля | Обновлено: 22:36 4 апреля

40-летний рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) умер в больнице в Таиланде. Об этом сообщает проект «Выжившие» и телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на близких рэпера.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала в своем телеграм-канале бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая.

Ранее стало известно, что 4 апреля Техник пережил клиническую смерть, однако врачам удалось его реанимировать. «Умер, завели, динамика положительная», — написали в телеграм-канале проекта «Выжившие», который рассказывает об «обратной стороне зависимости». Публикацию репостнула Карицкая. Позже она сообщила, что у рэпера «началось кровоизлияние» и его показатели ухудшились. По ее словам, близкие Техника все еще надеялись на стабилизацию его состояния и перевозку в Бангкок. После этого она сообщила о произошедшем у рэпера пневмотораксе.

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«Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека», — написала Ксения Собчак.

Карицкая рассказала, что в больнице Технику не смогли сделать томографию и проверить работу мозга. Зрачки рэпера не реагировали на внешние раздражители. На 5 апреля ему назначили энцефалограмму. «Сегодня предложили его либо, если произойдет смерть, откачивать, либо отключать от аппаратов. Но мы топим до последнего», — написала Карицкая.

Незадолго до сообщения о смерти Техника телеграм-канал «Осторожно, новости» написал, что врачи таиландской больницы предложили прекратить поддерживать жизнь рэпера и отключить его от аппаратов.

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О том, что Паша Техник попал в больницу в Таиланде, стало известно 27 марта. Тогда его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что рэпер отравился запрещенными веществами. При этом девушка Техника, с которой он приехал в Таиланд, утверждала, что он «просто обследуется» в местной клинике.

В начале апреля треш-стример Mellstroy перевел пять миллионов рублей на лечение рэпера. По словам Карицкой, он сам связался с ней и предложил помощь. По данным проекта «Выжившие», Технику требовались лекарства, которых не было в Таиланде. Тогда близкие рэпера хотели перевезти его в Россию, но не смогли этого сделать из-за его тяжелого состояния. В конце марта в Таиланд полетел российский врач. Рэперу диагностировали пневмонию с почти 100% поражением легких

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