Пашу Техника ввели в искусственную кому

Рэпера Пашу Техника ввели в состояние искусственной комы в больнице в Таиланде. По некоторым данным, он сильно отравился запрещенными веществами. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на менеджера артиста.

Менеджер Марк сообщил, что Техник находится в стабильно тяжелом состоянии. Как он объяснил, музыканта ввели в кому под аппаратом искусственной вентиляции легких. Кроме того, ему дали успокоительное, так как рэпер начал буянить в больнице.

Прогнозируется, что завтра Техника выведут из комы и начнут обследовать. По словам Марка, на сегодняшний день жизни артиста ничего не угрожает. «Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет», — высказался менеджер.

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Представитель артиста не уточнил, чем вызвано настолько сильное отравление. Ранее «Осторожно, новости» писали, что отравление было вызвано наркотиками. Бывшая жена Техника Ева Карицкая первой сказала, что он находится под ИВЛ в одной из больниц Таиланда.

Концертный менеджер артиста пытался скрыть информацию об его отравлении, считает Карицкая. Она опубликовала скриншот сообщения менеджера Техника, в котором написано, что рэпер «выпил сироп или что-то там» и теперь лежит под капельницей.

Паша Техник поехал в Таиланд около недели назад. Вместе с ним была его девушка, которая в комментарии журналистам говорила, что музыкант «просто обследуется».