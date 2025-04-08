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Общество

Центробанк рассказал об угрозах для России из-за тарифов Трампа

2 минуты чтения 18:40

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина поделилась опасениями о возможном негативном влиянии на экономику России введенных США импортных пошлин, сообщает ТАСС со ссылкой на ее слова на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме 8 апреля.

Набиуллина считает, что тарифы Трампа могут привести к «снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители». Она отметила, что в Центробанке уже готовят анализ ситуации на случай падения цен и спроса на российскую нефть.

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин против 185 стран и территорий 2 апреля, они вступили в силу через несколько дней. России при этом в перечне таких стран не оказалось. Американские чиновники сначала объяснили это тем, что из-за введенных экономических санкций между двумя странами нарушен товарооборот и существующих пошлин достаточно, но затем выдвинули версию о том, что тарифы не введены из-за продолжающихся переговоров по миру в Украине.

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Председатель Центробанка также отметила, что в Банке «очень переживают» из-за того, что темпы инфляции уже четыре года превышают целевые показатели. Однако она назвала отклонения приемлемыми и объяснила неудачи в ее сдерживании внешними обстоятельствами и экономическими шоками.

Набиуллина рассказала также о том, что замедление инфляции в России «практически не останавливается» и отметила, что в Центробанке рассчитывают, что период высокой ключевой ставки «не будет бесконечным». Председатель ЦБ заявила, что регулятор не получал запросов от иностранных компаний на возвращение в Россию и не считает нужным размораживать иностранные активы без ответных мер.

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