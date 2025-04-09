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Мир

Квартиру Мика Джаггера для вечеринок выставили на продажу

2 минуты чтения 14:33 | Обновлено: 14:34

В Лондоне выставили на продажу пентхаус, в котором проживал и устраивал масштабные вечеринки фронтмен Rolling Stones Мик Джаггер. Стоимость лота — 5,5 миллиона фунтов стерлингов (7 миллионов долларов США). Об этом пишет The Independent.

По данным газеты, музыкант жил в роскошной квартире в доме, построенном еще в 1903 году, вместе со своей бывшей партнершей Марианной Фэйтфулл. Пара арендовала это жилье в 1966–1968 годах. Этот период стал пиком популярности музыканта, когда он выпустил хиты «(I Can’t Get No) Satisfaction» и «Get Off of My Cloud», отмечает The Independent.

«Мы ожидаем, что этот объект привлечет значительное внимание требовательных покупателей и поклонников The Rolling Stones со всего мира», — сказал Джереми Ги, управляющий директор агентства недвижимости Beauchamp Estates.

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Отмечается, что общая площадь жилья с четырьмя спальнями составляет 231,79 квадратных метра. В этой квартире музыкант устраивал свои масштабные вечеринки, в том числе со своим коллегой по группе Китом Ричардсом и принцессой Маргарет, младшей сестрой королевы Елизаветы II.

По данным Mansion Global, в одной из спален пентхауса размещен домашний кинотеатр, а в другой обустроен рабочий кабинет. Большой коридор ведет в приемную и столовую, из которых есть выход на балкон.

Мик Джаггер — британский рок-музыкант, актер, продюсер и вокалист легендарной рок-группы The Rolling Stones. С 1998 года он является членом Зала славы рок-н-ролла, а с 2004 года — Зала славы британской музыки.  В 2008 году американский журнал Rolling Stone поместил Джаггера на 16 место в списке 100 величайших певцов всех времен.

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В марте стало известно, что в Англии выставили на продажу дом, в котором проживал британский рок-музыкант Дэвид Боуи. В этот дом артист переехал вместе со своей семьей еще в 1953 году, когда ему было всего шесть лет.

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