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Мир

Дом детства Дэвида Боуи выставлен на продажу

2 минуты чтения 15:20 | Обновлено: 15:22

В Англии выставили на продажу дом, в котором будучи ребенком вместе со своей семьей проживал британский рок-музыкант Дэвид Боуи. Объявление о продаже дома за 450 тысяч фунтов стерлингов (49,5 миллиона рублей) появилось на сайте крупнейшего портала недвижимости в Великобритании Rightmove 18 марта.

В объявлении говорится, что это «очаровательный дом с двумя спальнями» и террасой, который расположен в тихом жилом районе недалеко от границы города Бромли.

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«Этот дом в викторианском стиле излучает атмосферу умиротворения и спокойствия, что делает его идеальным местом для жизни. Нейтральная отделка и хорошее состояние позволяют вам добавить собственные штрихи в интерьер», — говорится в объявлении о продаже. 

По данным британской газеты Metro, в этот дом рок-музыкант переехал в 1953 году, когда ему было всего шесть лет. Семья вместе с маленьким Боуи проживала там недолго: уже в 1954 году они переехали в Плейстоу-Гроув, ближе к Сандридж-Парку. В 1965 году будущий музыкант переехал из города Бромли насовсем, однако сохранил для него особое место в своем сердце, пишет Metro.

В интервью Vanity Fair в 2003 году Дэвид Боуи вспоминал, как в детстве заходил в местный универмаг Medhursts, который в настоящее время носит название Primark.  

«У них были все американские релизы — либо уже в наличии, либо они могли их достать. Это место было таким же крутым, как лучшие лондонские магазины. Если бы не оно, мой музыкальный путь был бы совсем другим», — заявлял артист.

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В ноябре 2023 года на британском аукционе Omega Auctions был выставлен лист с рукописными текстами песен Дэвида Боуи. Лот оценили в 126 тысяч долларов. Ранее на этом же аукционе рукопись песни Starman продали за 208 тысяч долларов, а текст The Jean Genie — за 72 тысячи.

Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года после полутора лет борьбы с раком печени.

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