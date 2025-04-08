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Криминал

Арестован избивший до смерти своего внука россиянин

2 минуты чтения 00:38

Суд в Москве арестовал 50-летнего Максима Целебеева по обвинению в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры, а также в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Отмечается, что 5 апреля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Целебеев «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» избил своего внука 2023 года рождения. Мужчина нанес ему удары по голове, туловищу и конечностям, а затем несколько раз ударил его о стену и пол. В результате полученных травм ребенок умер.

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«В судебном заседании фигурант не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в прокуратуре и добавили, что Целебеев частично признал свою вину. Его арестовали на два месяца. В случае признания виновным мужчине грозит от восьми до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет либо пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что на Алтае завели уголовное дело против неназванного мужчины, который в течение нескольких часов избивал полуторагодовалого сына своей сожительницы и тушил об него сигареты. В Следственном комитете тогда заявили, что мужчина объяснил свое поведение тем, что ребенок мешал ему заснуть. Ребенка доставили в больницу, а мужчина дал признательные показания.

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Кроме того, в Перми полиция отпустила в день задержания мужчину, который гнался за своим девятилетним пасынком и пытался его избить. Ребенка впустил в свой подъезд прохожий. Он вызвал полицию, а мальчик рассказал, что его отчим до этого пытался топить его в ванной. Когда мужчина вернулся домой, он накричал на своих детей. Это услышали соседи, по их словам, в квартире также живет пятилетняя девочка.

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