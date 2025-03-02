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Криминал

Прохожий спас ребенка от пьяного отчима

16:50 02.03.2025

В Перми мужчина защитил девятилетнего мальчика от отчима, который пытался избить его в нетрезвом состоянии, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на слова очевидцев и комментарии регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 1 марта во дворе жилого дома, его зафиксировала камера на одной из дверей подъезда. Ребенок пытался попасть в подъезд, чтобы убежать от своего отчима. Мальчик был в домашней одежде и плакал — в Перми в этот день была минусовая температура. Он также просил окружающих о помощи.

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Когда отчим все же догнал его, мальчик прокричал, что дома его бьют, и попросил отчима перестать это делать. Пришедший на помощь прохожий завел ребенка в своей подъезд и вызвал полицию вместе с другими жильцами. Позже ребенок также заявил, что отчим пытался топить его в ванной — супруга защитившего мальчика заявила, что на шее ребенка были следы насилия. Ребенка забрали полицейские в присутствии сотрудников органов опеки и бригады скорой помощи.

Полиция отпустила отчима домой в тот же день, управление Следственного комитета по Пермскому краю заявило о начале проверки произошедшего и проведении судебно-медицинской экспертизы. Региональное управление МВД по Пермскому краю отказалось прокомментировать причину, по которой отчим ребенка смог покинуть отделение полиции уже в день задержания. Жильцы дома утверждают, что слышали, как он громко кричал на своих детей после возвращения домой.

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Также местные жители рассказали, что в этой семье есть еще один несовершеннолетний ребенок, это пятилетняя девочка. Очевидцы заявили, что рассказали журналистам о случившемся из-за того, что переживают за здоровье детей.

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