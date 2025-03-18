Россиянин отрезал часть уха и тушил сигареты о мешавшего ему уснуть ребенка

На Алтае возбудили уголовное дело против мужчины, чье имя не называется, по статье об истязании несовершеннолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по республике Алтай.

В пресс-релизе сказано, что 12 марта этого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в доме своей сожительницы. Там он в течение несколько часов избивал ее сына полутора лет и тушил о его ногу сигареты. Также мужчина отрезал ребенку часть левого уха. В СК добавили, что поведение мужчины было обусловлено тем, что ребенок мешал ему заснуть.

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В сообщении отмечается, что сейчас мальчик находится в республиканской больнице. «Следователями инициировано принятие органами системы профилактики мер по дальнейшему изъятию из семьи малолетнего ребенка, подвергшегося насилию, оказанию ему мер социальной поддержки и психологической реабилитации», — добавили в СК.

Следователи уже допросили подозреваемого. В ходе допроса он дал признательные показания. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение.

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В январе этого года сообщалось, что житель подмосковной Лобни в течение года избивал свою малолетнюю дочь и наказывал ее с помощью прижигания раскаленным металлом. В СК заявили, что мужчина находился в России нелегально, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Ранее стало известно, что в Свердловской области мужчину обвинили в истязании и убийстве своей двухлетней падчерицы. В СК сообщили, что поводом для этого стало «отсутствие, по мнению фигуранта, безукоризненного поведения» ребенка.