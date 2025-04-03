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Мир

Трамп обложил пошлинами необитаемые острова

2 минуты чтения 08:25

В список территорий, в отношении которых накануне президент США Дональд Трамп ввел пошлины, оказались необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в субарктической части Индийского океана. В Белом доме, как пишет издание Axios, это объяснили тем, что эти острова являются территорией Австралии.

Так, в опубликованном Белым домом списке стран и территорий, в отношении которых США вводят пошлины, говорится, что острова Херд и Макдональд взимают «тарифы для США» в 10%. При этом в документе уточняется, что речь идет о «валютных манипуляциях и торговых барьерах». В связи с этим американская администрация объявила, что США будут взимать с островов «дисконтированные взаимные тарифы» в 10%.

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После выступления Трампа, в котором он заявил о введении пошлин, это решение прокомментировал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Он назвал введенные пошлины «абсолютно необоснованными», добавив при этом, что он не были неожиданными. «Тарифы администрации не основаны на логике и противоречат принципам партнерства между нашими странами. Это не дружеский поступок»,— резюмировал он.

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Острова Херд и Макдональд, чья общая площадь составляет 37 тысяч гектар, являются внешней территорией Австралии. Поверхность островов покрыта ледниками, а на Херде расположен единственный в субантарктике действующий вулкан. Люди, на этих островах не живут, однако там существуют крупные колонии пингвинов и тюленей. Путь с материковой Австралии до островов занимает две недели, а сами они включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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