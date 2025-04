В японских барах придумали браслеты для определения настроения посетителей

В районе Ноге японского города Йокогама, известном своими 600 барами и ресторанами, посетителям начали предлагать браслеты, помогающие без слов сообщить о своем настроении. Браслеты позволяют персоналу заведений распознавать желания клиентов, а другим посетителям — заранее знать, настроен человек общаться или хочет побыть в одиночестве, сообщило South China Morning Post.

Это бумажные браслеты трех разных цветов с надписями. Они называются «Браслеты на вечер», их придумала эмигрантка из США, «любящая сакэ и живущая в Йокогаме», рассказали журналисты, не назвав имя женщины.

Каждая надпись сделана на английском и японском языках и уточняет, в каком настроении находится тот, кто пришел выпить. На зеленых браслетах надписи «Просто хочу весело поболтать о чем угодно!» и «Не желаете выпить со мной?»

Желтые полосы, уточняющие желанные темы разговора, особенно подходят для новичков в городе или конкретном баре, советует издание. Они дают понять персоналу или завсегдатаям, что владельцы браслета хотят получить рекомендации — что посмотреть и где выпить в Йокогаме.

Красные ленты служат невербальными знаками «не беспокоить». Два варианта надписей говорят: «Просто хочу тихо провести вечер» и «Просто наслаждаюсь напитком». В типично японской манере каждая надпись заканчивается вежливым «Спасибо!», пишет South China Morning Post.

Браслеты продвигаются под брендом «Увидимся в Ноге» (See You in Noge), их можно заказать через одноименное мобильное приложение или аккаунты проекта в соцсетях и до 30 апреля получить бесплатно. Это экспериментальные образцы, в широкую продажу браслеты поступят с началом лета и будут стоить 500 иен (около 3,5 доллара) за комплект из шести штук.

В Японии существует культура послерабочих посиделок, которая называется изакая, большинство заведений в Ноге — именно такие бары, совмещенные с ресторанами. В прошлом году здесь стала популярна другая услуга, которая стоила те же 500 иен, пишет South China Morning Post.

За 500 иен клиент заведения могу получить пощечину от официантки. На японском это называется бинту — шлепок по щеке, который позволяет протрезветь перед тем, как отправиться домой. С октября услуга исчезла из меню, так как один из клиентов заявил, что получил из-за оплаченной пощечины травму лица, сообщило издание.