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Политика

Переговорщик Путина рассказал о следующей встрече представителей России и США

2 минуты чтения 17:57 6 апреля

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о временном промежутке, в котором может состояться новый раунд переговоров между Россией и США, сообщает РБК со ссылкой на слова Дмитриева в интервью Первому каналу.

Дмитриев отметил, что переговоры могут пройти «уже на следующей неделе», не уточнив точной даты и места проведения. Глава РФПИ рассказал, что во время его визита в США в начале апреля американские чиновники обсуждали с ним восстановление российско-американских отношений в экономической и инвестиционной сферах. «Лед, который администрация Байдена создала, мы разбиваем нашим ледоколом из инвестиционных, экономических проектов», — сказал Дмитриев.

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Также переговорщик отметил, что «видит большое количество запросов» на возращение в Россию американских компаний, в качестве примера он привел энергетическую сферу. Ранее российские власти признались, что до сих пор ни получили ни одной официальной заявки от зарубежного бизнеса на возвращение на российский рынок. Профильная комиссия Минфина на данный момент рассматривает только заявки на выход иностранцев из российского бизнеса.

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Глава РФПИ, которого СМИ ранее называли автором российской переговорной стратегии, вошел в состав делегации России на первой встрече с представителями США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, которая состоялась 18 февраля.

В апреле Дмитриев посетил США с одиночным визитом, в ходе которого встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Министерство финансов США временно снимало с Дмитриева санкции, что он мог получить въездную визу от Госдепартамента США. Приезд главы РФПИ стал первым визитом в США высокопоставленного российского представителя с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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