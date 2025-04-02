Власти признали отсутствие желающих вернуться зарубежных компаний

В правительстве признали отсутствие заявок на возвращение в Россию от иностранных компаний. Замминистра финансов Иван Чебесков сказал журналистам, что желающий работать в стране зарубежный бизнес пока не обращался в соответствующую комиссию Минфина, передает РБК.

В кулуарах форума «Стратегическая сессия финансового рынка» чиновника спросили о возможном возвращении в Россию иностранных брендов. «У нас пока вот конкретных заявок по этой тематике нет», — сказал Чебесков.

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По его словам, правительственная комиссия продолжает оформлять сделки по выходу иностранцев из российского бизнеса. Правда, количество таких заявок сократилось, заявил Чебесков. «Их количество снижалось последние три года, но тем не менее они есть», — сказал замминистра, уточнив, что на этой неделе комиссия рассматривала заявки на уход четырех компаний. Названия компаний чиновник не уточнил.

С конца февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину, иностранные бренды начали массово покидать Россию. Вскоре власти приняли решение разрешить сделки по продаже бизнеса иностранцами только через специально созданную правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, напомнил РБК.

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Сейчас все сделки по выходу иностранцев проходят с дисконтом минимум 60% от рыночной стоимости бизнеса и обязательным взносом в госбюджет, который достиг 35% от рыночной стоимости актива.

В конце марта итальянский производитель бытовой техники Ariston сообщил, что Владимир Путин распорядился вернуть компании завод в Ленинградской области, национализированный президентским указом весной 2024 года. Тогда 100% акций дочерней компании «Аристон Термо Русь» получила в управление госкомпания «Газпром бытовые системы». В ответ Евросоюз заявил, что решение российских властей не соответствует международному праву и призвал его пересмотреть.