СМИ узнали дату переговоров России и США по Украине

Встреча делегаций России и США для начала переговоров по завершению войны в Украине пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Об этом со ссылкой на собственные источники написали «Коммерсантъ» и Axios.

Агентство Associated Press, также ссылаясь на источники, уточняет, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. О своем визите в Саудовскую Аравию последний ранее заявлял сам.

С российской стороны, как пишет Bloomberg, в переговорах примут участие, в частности, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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По данным агентства, главной целью грядущей встречи в Саудовской Аравии станет «подготовка почвы» для переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которые могут состояться уже в конце февраля.

Издание также сообщало, что на встречу в Эр-Рияде приглашены представители Украины. Однако в офисе украинского президента Владимира Зеленского на это ответили, что приглашения не получали.

Тем не менее позже министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинская делегация все же прибыла в Саудовскую Аравию. При этом она уточнила, что цель приезда подготовка будущего визита Зеленского и он никак не связан с переговорами с Россией.