EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ узнали дату переговоров России и США по Украине

08:09 17.02.2025

Встреча делегаций России и США для начала переговоров по завершению войны в Украине пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля. Об этом со ссылкой на собственные источники написали «Коммерсантъ» и Axios.

Агентство Associated Press, также ссылаясь на источники, уточняет, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. О своем визите в Саудовскую Аравию последний ранее заявлял сам.

С российской стороны, как пишет Bloomberg, в переговорах примут участие, в частности, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 

Я уехал в Аргентину и учусь на электрика
Я уехал в Аргентину и учусь на электрика
В России я был редактором, но устал от удаленки и захотел поработать руками. Пока мне все нравится
Общество8 минут чтения

По данным агентства, главной целью грядущей встречи в Саудовской Аравии станет «подготовка почвы» для переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которые могут состояться уже в конце февраля. 

Издание также сообщало, что на встречу в Эр-Рияде приглашены представители Украины. Однако в офисе украинского президента Владимира Зеленского на это ответили, что приглашения не получали.

Тем не менее позже министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинская делегация все же прибыла в Саудовскую Аравию. При этом она уточнила, что цель приезда подготовка будущего визита Зеленского и он никак не связан с переговорами с Россией.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования