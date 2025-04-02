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Политика

СМИ узнали о визите переговорщика Путина в Вашингтон

2 минуты чтения 11:00

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приедет в Вашингтон, где встретится с посланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники. По их словам, визит Дмитриева ожидается уже на этой неделе.

Собеседники телеканала рассказали, что запланированные переговоры будут посвящены укреплению отношений между США и Россией, а также окончанию войны в Украине. CNN отмечает, что приезд Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного представителя России в Вашингтон после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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Источники CNN также сообщили, что власти США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы на законных основаниях выдать ему американскую визу. В санкционные списки США глава РФПИ попал в феврале 2022 года.

Накануне пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт рассказала журналистам о разочаровании президента США Дональда Трампа в действиях Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, причиной стало то, что война «продолжается слишком долго».

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На следующий день сенаторы от Республиканской и Демократической партий США представили законопроект, предусматривающий введение новых первичных и вторичных санкций против России в случае, если Москва будет препятствовать заключению мирного соглашения с Украиной. Документ, в частности, предполагает введение пошлин в 500% на товары, импортируемые в США из стран, которые закупают российские нефть, газ и уран.

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