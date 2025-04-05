Жители американского острова на границе с Россией начали учить русский язык на случай возможного нападения

Жители острова Малый Диомид, известного также как остров Крузенштерна, начали учить русский язык из-за опасений насчет возможного нападения России и попытки захватить остров. Об этом говорится в репортаже издания The Economist.

Остров находится в нескольких километрах от Большого Диомида — острова Ратманова, самой восточной точки России, — и со времен холодной войны является американским дозорным пунктом в Беринговом проливе. Некоторое его жители учат русский язык. В один из дней журналиста издания и местного жителя Эдварда отчитал мужчина, который подслушал, как они пытались слушать русскоязычную музыку через старый радиоприемник. «Вы здесь пытаетесь общаться с русскими? Я доложу о вас военным и скажу, что здесь есть шпион», — заявил мужчина.

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Сейчас на Малом Диомиде живет около ста человек. Население острова за последние 30 лет сократилось более чем наполовину, поскольку ухудшение погоды и истончение льдов сделали опасной охоту на моржей и тюленей, за счет которой жители добывали себе пропитание. Люди живут в маленьких домах, которые могут рухнуть в любой момент, поскольку вечная мерзлота под ними тает и прогибается. Нередко семьи сталкиваются с домашним насилием.

The Economist пишет, что на протяжении столетий люди с Малого Диомида ходили через Берингов пролив, чтобы навестить жителей двух деревень на Большом Диомиде. В 1948 году, с разгаром холодной войны, Советский Союз закрыл границу с США. Российский остров превратился в военный форпост, жителям которого было поручено защищать дальний восток России от американцев.

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Со временем люди снова начали ходить между островами, но с началом войны в Украине эта практика снова прекратилась. «Мы не можем пересечь границу туда, а они не могут пересечь границу сюда. Ледяной занавес вернулся», — рассказали местные жители. Никто точно не знает, сколько россиян сегодня базируется на Большом Диомиде.