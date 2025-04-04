Отец Маска рассказал о восхищении Путиным в их семье

Отец миллиардера и ближайшего соратника президента США Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си рассказал, что сам он, а также члены его семьи восхищаются Владимиром Путиным.
«Если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважение», — цитирует Эррола Маска Русская служба Би-би-си.
При этом отец миллиардера добавил, что сам Илон Маск испытывает по отношению к Путину схожие чувства. Он также отметил, что люди вокруг часто пытаются убедить других не доверять Путину, при этом сам он считает его примером сильного лидера.
Также в ходе беседы Эррол Маск оправдал российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, заявив, что «только со временем можно будет понять, кто на самом деле начал войну».
Кроме того, он повторил слова своего сына, который, как утверждается, лично ему заявил, что война в Украине имеет тесную связь с коррупцией, воровством, а также мошенничеством, масштабы которых «ранее даже не могли представить».
В то же время отец одного из главных соратников дональда Трампа заявил, что предоставление Украине доступа к спутниковой сети интернета Маска Starlink в самом начале войны было верным решением, однако, как он отметил, со временем конфликт затянулся. При этом Эррол Маск категорически отверг заявления о том, что его сын изменил свое отношение к этому вопросу из-за бизнес-интересов, подчеркнув, что у их семьи все есть и им не нужны дополнительные деньги.