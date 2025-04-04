Отец Маска рассказал о восхищении Путиным в их семье

Отец миллиардера и ближайшего соратника президента США Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си рассказал, что сам он, а также члены его семьи восхищаются Владимиром Путиным.

«Если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважение», — цитирует Эррола Маска Русская служба Би-би-си.

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При этом отец миллиардера добавил, что сам Илон Маск испытывает по отношению к Путину схожие чувства. Он также отметил, что люди вокруг часто пытаются убедить других не доверять Путину, при этом сам он считает его примером сильного лидера.

Также в ходе беседы Эррол Маск оправдал российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, заявив, что «только со временем можно будет понять, кто на самом деле начал войну».

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Кроме того, он повторил слова своего сына, который, как утверждается, лично ему заявил, что война в Украине имеет тесную связь с коррупцией, воровством, а также мошенничеством, масштабы которых «ранее даже не могли представить».

В то же время отец одного из главных соратников дональда Трампа заявил, что предоставление Украине доступа к спутниковой сети интернета Маска Starlink в самом начале войны было верным решением, однако, как он отметил, со временем конфликт затянулся. При этом Эррол Маск категорически отверг заявления о том, что его сын изменил свое отношение к этому вопросу из-за бизнес-интересов, подчеркнув, что у их семьи все есть и им не нужны дополнительные деньги.