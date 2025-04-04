СМИ: торговая война положила конец «золотой эре» вина

В США может наступить конец «золотой эры» вин: из-за новых пошлин президента Дональда Трампа пострадает малый бизнес, а потребители столкнутся с ограниченным выбором вина на полках магазинов. Такой прогноз озвучил винный критик New York Times Эрик Азимов, который поговорил с участниками рынка вина в США.

2 апреля Трамп ввел пошлины на весь импорт из Евросоюза. Таким образом, вино и вся другая европейская продукция будет облагаться пошлинами в размере 20%. В отношении Аргентины, Чили, Австралии и Новой Зеландии, которые тоже являются основными поставщиками вин в США, американский президент ввел пошлины в размере 10%. Для ЮАР размер пошлин составил 30%, а Израиля — 17%.

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На первый взгляд может показаться, что американские виноделы таким образом выигрывают, занимая большую часть внутреннего рынка, пишет Азимов. Но на деле их вина тоже подорожают — дистрибьюторам надо компенсировать убытки от падения импорта.

Эксперт отмечает, что виноделы зависят от импортных пробок, бочек и оборудования. Из-за пошлин Трампа, цены на эти товары тоже повысятся, а вместе с ними вырастет и стоимость самого вина, утверждает Азимов.

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Основательница американской дистрибьюторской компании Rive Gauche Wine Company Карсон Деммонд поделилась, что отменила заказы на европейские вина еще тогда, когда Вашингтон угрожал ввести пошлины в размере 200%.

«Я больше всего опасаюсь, что если так будет продолжаться долгое время, то винодельческая среда станет гораздо менее разнообразной», — сказала Деммонд.

Стратег нидерландского Rabobank Стивен Раннеклейв, в свою очередь, предупредил, что тарифы Трампа ускорят снижение потребления, а американским производителям в ближайшие годы будет сложно конкурировать с дешевым импортом, несмотря на избыток вина.