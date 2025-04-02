Хорошее настроение связали с эффективностью вакцин

Ученые из Кардиффского университета сообщили, что хорошее настроение может повысить эффективность вакцины от коронавируса. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Исследователи раздали 184 людям перед вакцинацией опрос, который должен был показать уровень тревоги, стресса, депрессии и позитивного настроения у пациентов. Также у них взяли анализ крови на антитела.

Через месяц после введения второй дозы вакцины медики взяли у пациентов второй анализ на антитела. Оказалось, что у испытуемых, которые сообщали о позитивном настроении, уровень антител был на 16 процентов выше, чем у людей с наихудшим настроением.

Также у пациентов с умеренной депрессией уровень антител оказался на 18 процентов ниже, чем у людей без симптомов депрессии. Тревога и стресс на результат вакцинации никак не повлияли.

Один из авторов исследования, профессор Кавита Ведхара, заявил, что исследования других вакцин, например против гриппа, уже показывали, что стресс уменьшает эффективность препаратов, особенно у пожилых людей. После пандемии коронавируса медики захотели проверить, есть ли такая же взаимосвязь между психологическим состоянием и работой мРНК-вакцин.

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По словам Ведхара, благодаря подобным исследованиям медики могут разработать новые методы лечения, направленные на улучшение настроения у пациентов во время вакцинации, чтобы сделать вакцины эффективнее.

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