Китай оштрафовали за сокрытие данных о коронавирусе

Федеральный суд в Миссури признал китайское правительство ответственным за сокрытие начала пандемии коронавируса и постановил взыскать с властей 24 миллиарда долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что в качестве выплаты штрафа чиновники Миссури пообещали конфисковать активы Китая. В постановлении судьи Стивена Н. Лимбо сказано, что «Китай вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии COVID-19» и «занимался монополистическими действиями по накоплению средств индивидуальной защиты». По его словам, эти действия помешали своевременному реагированию на пандемию в США и ​​сделали невозможным закупку достаточного количества оборудования для медиков.

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«Китай отказался явиться в суд, но это не значит, что им сойдет с рук причинение неисчислимых страданий и экономическое опустошение. Мы намерены собрать все до копейки, конфисковав принадлежащие китайцам активы, включая сельскохозяйственные угодья в Миссури», — заявил генеральный прокурор штата Эндрю Бейли.

The New York Times пишет, что иск к правящей Коммунистической партии Китая, а также к местным органам власти, был подан в первые месяцы пандемии в 2020 году. В нем китайское правительство обвинили в сокрытии информации о существовании и распространении вируса, а затем в прекращении поставок средств индивидуальной защиты остальному миру. Теперь представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что его правительство не признает решение суда.

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«Если интересы Китая будут ущемлены, мы решительно примем ответные контрмеры в соответствии с международным правом», — добавил Лю Пэньюй.

По данным издания, пока неизвестно, когда американские чиновники начнут конфисковывать китайские активы. Судья Лимбо, в свою очередь, добавил, что коронавирус стал третьей по значимости причиной смерти жителей Миссури в 2020 и 2021 годах.