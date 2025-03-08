EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Китай оштрафовали за сокрытие данных о коронавирусе

12:04 08.03.2025

Федеральный суд в Миссури признал китайское правительство ответственным за сокрытие начала пандемии коронавируса и постановил взыскать с властей 24 миллиарда долларов. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что в качестве выплаты штрафа чиновники Миссури пообещали конфисковать активы Китая. В постановлении судьи Стивена Н. Лимбо сказано, что «Китай вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии COVID-19» и «занимался монополистическими действиями по накоплению средств индивидуальной защиты». По его словам, эти действия помешали своевременному реагированию на пандемию в США и ​​сделали невозможным закупку достаточного количества оборудования для медиков.

Главная тайна КНР
Главная тайна КНР
Китай десятилетиями скрывает информацию о тысячах расстрелянных и раздавленных танками студентов. Что тогда произошло?
Мир11 минут чтения

«Китай отказался явиться в суд, но это не значит, что им сойдет с рук причинение неисчислимых страданий и экономическое опустошение. Мы намерены собрать все до копейки, конфисковав принадлежащие китайцам активы, включая сельскохозяйственные угодья в Миссури», — заявил генеральный прокурор штата Эндрю Бейли.

The New York Times пишет, что иск к правящей Коммунистической партии Китая, а также к местным органам власти, был подан в первые месяцы пандемии в 2020 году. В нем китайское правительство обвинили в сокрытии информации о существовании и распространении вируса, а затем в прекращении поставок средств индивидуальной защиты остальному миру. Теперь представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что его правительство не признает решение суда.

Начальник полиции изнасиловал девушку в своем кабинете
Начальник полиции изнасиловал девушку в своем кабинете
Ему дали 11 лет, но она тоже отправилась в тюрьму — пообещала изменить показания ради денег
Криминал5 минут чтения

«Если интересы Китая будут ущемлены, мы решительно примем ответные контрмеры в соответствии с международным правом», — добавил Лю Пэньюй.

По данным издания, пока неизвестно, когда американские чиновники начнут конфисковывать китайские активы. Судья Лимбо, в свою очередь, добавил, что коронавирус стал третьей по значимости причиной смерти жителей Миссури в 2020 и 2021 годах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования