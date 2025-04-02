ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить закрытие границы с Россией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей Финляндии разъяснить причины закрытия границы с Россией. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.

По его данным, в ЕСПЧ обратились девять жителей Финляндии российского происхождения, которые пожаловались на дискриминацию в связи с закрытием сухопутных погранпереходов на финско-российской границе. Так, восемь заявителей рассказали, что потеряли возможность видеться со своими родственниками в России. При этом одному из истцов из-за закрытия границ пришлось отказаться от работы в России, а другой больше не может получать российскую пенсию.

Финские власти начали последовательно закрывать наземные погранпереходы на границе с Россией осенью 2023 года. Весной 2024 года было объявлено, что погранпереходы останутся закрытыми бессрочно, до особого уведомления. Свои действия Хельсинки объяснял тем, что российские власти якобы намеренно способствуют наплыву нелегальных мигрантов и просителей убежища с Ближнего Востока и из стран Африки. В свою очередь, Москва все обвинения отрицала.

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Накануне финский президент Александр Стубб призвал граждан своей страны «морально готовиться» к возобновлению отношений с Россией. «Мы в Финляндии должны морально подготовиться к тому, что в будущем отношения будут снова возрождаться на политическом уровне. Пока мы не можем сказать, когда именно», — заявил он в Лондоне во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В Кремле на это ответили, что Россия готова нормализовать отношения со всеми, кто этого хочет.