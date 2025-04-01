СМИ: Европа столкнулась с «ядерной трилеммой»

Издание Foreign Affairs опубликовало материал о «ядерной трилемме», с которой столкнулись власти европейских стран. Авторы статьи пишут, что перед Европой стоит три задачи — обеспечить надежное и эффективное сдерживание России, добиться стратегической стабильности и не допустить появления новых ядерных держав. Однако решить можно только две из них, утверждает издание.

Так, по мнению авторов статьи, если власти европейских стран сосредоточатся на обеспечении стратегической стабильности и нераспространении ядерного оружия, то они не смогут эффективно сдерживать Россию, в частности, из-за уязвимости стран Балтии. В свою очередь, сдерживание России, вероятно, потребует разрешить новым странам обзаводиться ядерными арсеналами, либо «пожертвовать степенью стратегической стабильности».

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Ни один из упомянутых вариантов не является идеальным, подчеркивает издание. Однако его авторы полагают, что наилучшим решением для Европы будет сосредоточиться на нераспространении ядерного оружия и сдерживании России. В материале отмечается, что в этом случае не потребуется вносить серьезные изменения в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или инвестировать большие средства в оборону.

«Признание уровня стратегической нестабильности в отношениях Европы с Россией требует принятия реальных ядерных рисков, однако альтернативы были бы еще более опасными», — говорится в статье.

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В середине марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Европу вооружаться. Так, фон дер Ляйен заявила, что Европа должна подготовиться к 2030 году, когда, по ее мнению, на планете установится новый миропорядок.

В свою очередь, Макрон предупредил, что Европе необходимо вооружиться во избежание новой войны.