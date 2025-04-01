СМИ: Европа столкнулась с «ядерной трилеммой»

Издание Foreign Affairs опубликовало материал о «ядерной трилемме», с которой столкнулись власти европейских стран. Авторы статьи пишут, что перед Европой стоит три задачи — обеспечить надежное и эффективное сдерживание России, добиться стратегической стабильности и не допустить появления новых ядерных держав. Однако решить можно только две из них, утверждает издание.
Так, по мнению авторов статьи, если власти европейских стран сосредоточатся на обеспечении стратегической стабильности и нераспространении ядерного оружия, то они не смогут эффективно сдерживать Россию, в частности, из-за уязвимости стран Балтии. В свою очередь, сдерживание России, вероятно, потребует разрешить новым странам обзаводиться ядерными арсеналами, либо «пожертвовать степенью стратегической стабильности».
Ни один из упомянутых вариантов не является идеальным, подчеркивает издание. Однако его авторы полагают, что наилучшим решением для Европы будет сосредоточиться на нераспространении ядерного оружия и сдерживании России. В материале отмечается, что в этом случае не потребуется вносить серьезные изменения в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или инвестировать большие средства в оборону.
«Признание уровня стратегической нестабильности в отношениях Европы с Россией требует принятия реальных ядерных рисков, однако альтернативы были бы еще более опасными», — говорится в статье.
В середине марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Европу вооружаться. Так, фон дер Ляйен заявила, что Европа должна подготовиться к 2030 году, когда, по ее мнению, на планете установится новый миропорядок.
В свою очередь, Макрон предупредил, что Европе необходимо вооружиться во избежание новой войны.