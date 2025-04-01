EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: Европа столкнулась с «ядерной трилеммой»

2 минуты чтения 12:16

Издание Foreign Affairs опубликовало материал о «ядерной трилемме», с которой столкнулись власти европейских стран. Авторы статьи пишут, что перед Европой стоит три задачи — обеспечить надежное и эффективное сдерживание России, добиться стратегической стабильности и не допустить появления новых ядерных держав. Однако решить можно только две из них, утверждает издание.

Так, по мнению авторов статьи, если власти европейских стран сосредоточатся на обеспечении стратегической стабильности и нераспространении ядерного оружия, то они не смогут эффективно сдерживать Россию, в частности, из-за уязвимости стран Балтии. В свою очередь, сдерживание России, вероятно, потребует разрешить новым странам обзаводиться ядерными арсеналами, либо «пожертвовать степенью стратегической стабильности».

Я переехала в США, и мне не понравилось 
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
Общество8 минут чтения

Ни один из упомянутых вариантов не является идеальным, подчеркивает издание. Однако его авторы полагают, что наилучшим решением для Европы будет сосредоточиться на нераспространении ядерного оружия и сдерживании России. В материале отмечается, что в этом случае не потребуется вносить серьезные изменения в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или инвестировать большие средства в оборону.

«Признание уровня стратегической нестабильности в отношениях Европы с Россией требует принятия реальных ядерных рисков, однако альтернативы были бы еще более опасными», — говорится в статье.

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
Мир20 минут чтения

В середине марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали Европу вооружаться. Так, фон дер Ляйен заявила, что Европа должна подготовиться к 2030 году, когда, по ее мнению, на планете установится новый миропорядок.

В свою очередь, Макрон предупредил, что Европе необходимо вооружиться  во избежание новой войны. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Мир
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01
Я переехала в США, и мне не понравилось 
Общество
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
00:01 31 марта
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Криминал
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих»
17:07 30 марта
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Мир
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
00:01 30 марта
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Криминал
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Она морила его голодом и держала взаперти. Пленнику удалось спастись, устроив поджог
17:00 29 марта
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Мир
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Его фотосерия, посвященная протестам в Грузии, возмутила и украинцев, и грузин, и россиян. Но есть и другие победители
00:01 29 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования