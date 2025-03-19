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Мир

Глава Еврокомиссии и президент Франции призвали Европу вооружаться

10:13 19.03.2025

Новый миропорядок сформируется уже к 2030 году и Европа должна к этому подготовиться, в первую очередь укрепив свою обороноспособность. Об этом, выступая в Датской королевской военной академии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу вооружаться, чтобы «избежать войны».

«Европа готова сделать шаг вперед. Мы готовы взять под свой контроль перемены, которые неизбежны. Потому что мы не можем позволить, чтобы история нами помыкала. Это означает, что необходимо действовать сейчас. Действовать по-крупному — это непременное условие скорости, масштаба и силы к 2030 году. <…> К 2030 году Европа должна иметь сильную европейскую оборонную структуру», — заявила фон дер Ляйен, пообещав представить дорожную карту стратегии «Готовность 2030» («Readiness 2030»). По ее словам, этот план предполагает перевооружение Европы и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания».

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В свою очередь, Макрон снова заявил о поддержке Украины в конфликте с Россией и предупредил, что во избежание новой войны Европе необходимо вооружиться. «Наша страна и наш континент должны продолжать защищать себя, вооружаться, готовиться, чтобы избежать войны. Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны», — написал он на своей странице в соцсети X.

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Накануне состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Позже обе стороны положительно оценили итоги переговоров. В Кремле сообщили, что Путин распорядился прекратить удары украинской инфраструктуре. 

Также стала известна дата нового раунда российско-американских переговоров по Украине. Как сообщил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф они пройдут 23 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии.

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