Туристка рассказала подробности взрыва на катере с российскими туристами

На прогулочном катере с россиянами, который взорвался у берегов таиландского Пхукета, пассажиры еще до посадки ощутили запах керосина или краски, сообщила РИА «Новости» одна из туристок. Женщина, которая рассказала подробности инцидента с пострадавшими, приехала в Таиланд из Узбекистана, уточнило агентство.

Катер взорвался и загорелся во время стоянки в море у острова Майтхон, на борту было 33 туриста, из них 26 россиян, в результате четверо пострадали, рассказали РИА «Новости» со ссылкой на генконсула в Пхукете Егора Иванова.

Жительница Узбекистана была на борту катера. По ее словам, группу туристов организаторы тура начали собирать рано утром, около 5:20. Группа собралась на пирсе Чалонг, где туристам предложили завтрак и рассказали о мерах безопасности, передает агентство.

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Женщина сказала, что ощутила подозрительный запах при посадке, около 7:20 утра. «Запах напоминал керосин или краску. Никаких инструкций или объяснений по этому поводу со стороны экипажа не было», — добавила туристка.

Экипаж катера раздал туристам спасательные жилеты и попросил надеть. Вскоре после выхода в море, примерно посередине пути от Пхукета до Майтхона, катер замедлился из-за неисправности. «Экипаж начал починку лодки при работающем двигателе», — сказала собеседница информагентства.

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На время внезапной остановки туристам предложили подводные маски и дыхательные трубки. «Я и моя сестра решили поплавать. Половина туристов также спустилась в воду», — рассказала туристка. По словам женщины, на борту катера остались ее муж и некоторые другие туристы.

Затем некоторые купавшиеся вернулись на катер, включая сестру собеседницы РИА «Новости». «Я же осталась в море. Вскоре после этого мы услышали хлопок, и все стали прыгать в воду. Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались: «Лодка горит, прыгайте в воду»», — рассказала туристка.

РИА «Новости» опубликовало видео, предоставленное собеседницей. На записи видно горящий катер на поверхности воды, на расстоянии от которого стоит неподвижно другой катер — на него забираются люди.