EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Туристка рассказала подробности взрыва на катере с российскими туристами

2 минуты чтения 18:38 | Обновлено: 18:39

На прогулочном катере с россиянами, который взорвался у берегов таиландского Пхукета, пассажиры еще до посадки ощутили запах керосина или краски, сообщила РИА «Новости» одна из туристок. Женщина, которая рассказала подробности инцидента с пострадавшими, приехала в Таиланд из Узбекистана, уточнило агентство.

Катер взорвался и загорелся во время стоянки в море у острова Майтхон, на борту было 33 туриста, из них 26 россиян, в результате четверо пострадали, рассказали РИА «Новости» со ссылкой на генконсула в Пхукете Егора Иванова.

Жительница Узбекистана была на борту катера. По ее словам, группу туристов организаторы тура начали собирать рано утром, около 5:20. Группа собралась на пирсе Чалонг, где туристам предложили завтрак и рассказали о мерах безопасности, передает агентство.

В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
Мир8 минут чтения

Женщина сказала, что ощутила подозрительный запах при посадке, около 7:20 утра. «Запах напоминал керосин или краску. Никаких инструкций или объяснений по этому поводу со стороны экипажа не было», — добавила туристка.

Экипаж катера раздал туристам спасательные жилеты и попросил надеть. Вскоре после выхода в море, примерно посередине пути от Пхукета до Майтхона, катер замедлился из-за неисправности. «Экипаж начал починку лодки при работающем двигателе», — сказала собеседница информагентства.

Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Это хобби приносит мне деньги и радость, хотя однажды я заблудилась в море
Общество7 минут чтения

На время внезапной остановки туристам предложили подводные маски и дыхательные трубки. «Я и моя сестра решили поплавать. Половина туристов также спустилась в воду», — рассказала туристка. По словам женщины, на борту катера остались ее муж и некоторые другие туристы.

Затем некоторые купавшиеся вернулись на катер, включая сестру собеседницы РИА «Новости». «Я же осталась в море. Вскоре после этого мы услышали хлопок, и все стали прыгать в воду. Наш русскоязычный гид крикнул, чтобы мы спасались: «Лодка горит, прыгайте в воду»», — рассказала туристка.

РИА «Новости» опубликовало видео, предоставленное собеседницей. На записи видно горящий катер на поверхности воды, на расстоянии от которого стоит неподвижно другой катер — на него забираются люди.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я боролся за русский язык в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Общество
Я боролся за русский язык в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Я священник, но теперь мне запрещено служить и там, и там
00:01 2 апреля
Что вызвало новый патриотический срач
Политика
Что вызвало новый патриотический срач
И как в нем родился «образ русского воина»
19:08
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Мир
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01
Я переехала в США, и мне не понравилось 
Общество
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
00:01 31 марта
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Криминал
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих»
17:07 30 марта
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Мир
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
00:01 30 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования