В Таиланде взорвался катер с туристами из России

На юге Таиланда неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет взорвался прогулочный катер с туристами из России и Казахстана, передает ТАСС со ссылкой на таиландскую туристическую полицию.

По ее данным, на борту катера находился 31 человек. «В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги», — сообщил представитель полиции Таиланда. Он также добавил, что пострадавшего россиянина доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

По официальным данным, остальные 30 туристов не пострадали и благополучно вернулись в свои отели. В то же время местные СМИ пишут, что легкие ранения также получили капитан, механик, гид, член экипажа, а также три туриста. О причинах взрыва, за которым последовал пожар, пока ничего неизвестно, специалисты изучают обстоятельства инцидента.

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Происшествия с российскими туристами в Таиланде не редкость. Так, в конце марта на Пхукете перевернулся автобус с россиянами, арендованный туроператором Anex Tour. Тогда сообщалось, что причиной аварии стал отказ тормозов. Автобус вылетел с дороги, повалил дерево и врезался в угол здания. Несколько человек пострадали, их доставили в больницы.

В начале этого года на Пхукете полицейский выстрелил в туристку из России, которая, вероятно, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении, размахивала ножом и пыталась проникнуть на территорию частной виллы. В результате тайский полицейский выстрелил в руку женщины резиновыми пулями после чего ее смогли задержать.