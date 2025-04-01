Цукерберг купил костюм Цукерберга из фильма «Социальная сеть»

Основатель компании Meta Марк Цукерберг пришел на «Шоу Колина и Самира» в футболке, которую носил сыгравший его актер Джесси Айзенберг в фильме «Социальная сеть», обратила внимание «Афиша». По словам Цукерберга, он купил футболку из фильма на аукционе по совету друга.

Цукерберг появился на интервью в футболке средней школы Ардсли, в которой он учился. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но на вас сейчас рубашка, которая была на Джесси Айзенберге в фильме, когда Эдуардо приезжает в дом в Пало-Альто, это правда?» — спросил ведущий Самир.

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia Мир 20 минут чтения

«Да, это правда, мой друг увидел ее на аукционе и сказал: “Ты должен это купить”, и я такой: “Хорошо, да, конечно, давай купим”» — рассказал создатель Facebook. По данным Variety, выигрышная цена за этот лот составила 4095 долларов.

В 2016 году Цукерберг рассказал, что примерно за 100-150 часов создал у себя дома систему «умный дом». В частности, к искусственному интеллекту, управляющему домом, Цукерберг подключил пушку, стреляющую футболками по голосовой команде.

Как Кремниевая долина полюбила Трампа Техкорпорации из США много лет поддерживали демократов, а теперь помирились с теми, кого раньше ненавидели Мир 12 минут чтения

Газета Financial Times в январе сообщила, что Цукерберг решил купить недвижимость в Вашингтоне ради более тесного сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа. Издание отметило, что до этого бизнесмен пошел и на другие шаги, чтобы наладить отношения с новым президентом. Так, Facebook отменил проверку фактов третьими лицами. Также компания публично обвинила администрацию Джо Байдена в требованиях цензурировать контент, связанный с пандемией коронавируса.

По подсчетам агентства Bloomberg, после инаугурации Трампа пятеро богатейших людей в мире потеряли в сумме 209 миллиардов долларов. Цукерберг, присутствовавший на церемонии, потерял с того момента около пяти миллиардов.