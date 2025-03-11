Богатейшие американцы потеряли сотни миллиардов долларов после инаугурации Трампа

Пять миллиардеров из первой десятки богатейших людей мира потеряли в сумме 209 миллиардов долларов с момента инаугурации Дональда Трампа 17 января. Убытки бизнесменов подсчитало агентство Bloomberg.
Близкий соратник Трампа и генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск после президентских выборов достиг состояния в 486 миллиардов долларов. Это стало самым большим показателем за всю историю, согласно мировому индексу миллиардеров Bloomberg.
За почти два месяца после вступления Трампа в должность Маск потерял 148 миллиардов долларов. Из них 29 миллиардов он потерял только за последние сутки из-за падения акций Tesla. Сейчас Маск по-прежнему занимает первое место в рейтинге с состоянием 301 миллиард долларов.
Состояние основателя Amazon и владельца Blue Origin Джеффа Безоса с 17 января сократилось на 29 миллиардов долларов и равняется 216 миллиардам. Акции Amazon за этот период потеряли 14 процентов своей стоимости.
Третье место после Маска и Безоса занимает сооснователь Meta Марк Цукерберг. Bloomberg оценивает его состояние в 211 миллиардов долларов. В первый день второго срока Трампа бизнесмен был богаче на пять миллиардов. Столько же потерял гендиректор LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно, который находится на четвертом месте с состоянием 183 миллиарда долларов.
Сооснователь Google Сергей Брин потерял 22 миллиарда долларов. Сейчас он занимает девятую строчку мирового рейтинга с состоянием 142 миллиарда. Bloomberg отмечает, что акции компании Alphabet, владеющей Google, падают на фоне давления Министерства юстиции США, которое хочет разделить корпорацию.