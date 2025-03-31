Из «Белого лотоса» убрали упоминание небинарной персоны из-за Трампа

Создатели сериала «Белый лотос» вырезали сцену, в которой упоминалась небинарная дочь одной из героинь, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом рассказала актриса Кэрри Кун, сыгравшая Лори — одну из трех подруг, проводящих отпуск в Таиланде.

В одной из серий Кейт отказывается рассказать остальным подругам голосовала ли она за Трампа. Однако, по словам Кун, изначально у этого диалога был более серьезный политический подтекст. Так, зрителю должны были рассказать, что у Лори есть небинарная дочь, которая просит обращаться к ней используя местоимение «они».

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«Вы видите, как Лори пытается объяснить это своим друзьям, как она пытается использовать местоимения „они“, как она борется с языком. Это была всего лишь короткая сцена, но для меня она сделала тот факт, что Кейт голосовала за Трампа, гораздо более провокационным и лично оскорбительным для Лори, учитывая, кто ее ребенок в этом мире», — рассказала Кун.

Актриса добавила, что эту сцены сняли до президентских выборов США, а победа Трампа заставила создателей сериала от нее отказаться. «Учитывая то, как администрация Трампа с тех пор еще больше раздула культурную войну против транс персон, Майк (режиссер и сценарист сериала Майк Уайт) почувствовал, что сцена была такой маленькой, а тема такой большой, что это был бы неправильный способ затронуть ее», — добавила Кун.

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Ранее стало известно, что новым сезоном «Белого лотоса» осталось недовольно руководство Дюкского университета в США. Там заявили, что в сериале университет представлен не в лучшем свете, так как один из выпускников учебного заведения устроил секс втроем со своим братом, а другого разыскивает ФБР по обвинению в отмывании денег.